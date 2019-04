Alberto Rodríguez responde a Celia Villalobos sobre sus rastas

Su estética no ha pasado desapercibida en el Congreso

Su foto ha dado la vuelta al país, ha sido portada de periódicos nacionales y también ha sido protagonista de debates y tertulias, y es que la imagen del diputado canario de Podemos, Alberto Rodríguez, no pasa desapercibida. El diputado lleva rastras. Y la vicepresidenta del Congreso aseguraba ayer que no le molestan, siempre que no le peguen piojos. Unas declaraciones a las que ha contestado hoy, Alberto Rodríguez.

Piensa seguir yendo al congreso tal cual, rastas incluidas, a Alberto Rodríguez, diputado nacional de Podemos poco le importan, ha dicho, los descalificativos personales de Celia Villalobos cuando dice que espera que no le peguen piojos.

Portadas de diarios nacionales y trending topic en redes sociales, Alberto asegura que la famosa foto representa el cambio que ha llegado a la política.

Al margen de las miradas, el peor momento vivido en la constitución de las cortes, fue el del juramento a la constitución.

Y lo de llevar corbata o cambiar su aspecto, de momento, ni se lo plantea.