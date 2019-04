Agrede a la profesora y al secretario del colegio de su hijastro

Asegura que si su hijo no va impedirá que vayan los demás

Entró hasta el patio del colegio y agredió a la profesora de su hijastro de cinco años y al secretario del centro. Ha ocurrido en el Colegio Néstor de la Torre, en el barrio de Cruz de Piedra, en Las Palmas de Gran Canaria. El motivo: el colegio había prohibido al niño asistir a una excursión.

Según el colegio, el niño, que asiste a uno de los últimos cursos de infantil, ha presentado problemas de conducta desde principio de curso, cuando fue trasladado hasta aquí desde otro centro. Ha llegado incluso a pegar a alguno de sus compañeros. El pasado jueves, la madre y su pareja sentimental entraron al centro burlando la presencia del conserje.

De hecho al día siguiente se celebró un juicio rápido en el que se le condenó a seis meses de prisión que no cumplirá. El centro se queja de que el juez desestimara la orden de alejamiento que solicitaban y de que siguen recibiendo amenazas. El hombre asegura que si su hijo no va a la excursión, impedirá que el resto de los niños lo haga. El centro ha solicitado al Ayuntamiento más seguridad para que no ocurran más casos como éste.