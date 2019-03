Agenda Cultural

SON CUBANO

Espectáculo al mejor estilo cubano, hecho con el Son más tradicional. El amor, trova, tabaco y son. Un repertorio que abarca desde "La Trova" hasta el más añejo Son Cubano traído a La Palma por los emigrantes los Indianos regresados a la isla. Mañana sábado en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.

JAZZ

Jazz en familia, para descubrir los secretos del arte de la improvisación de este género musical. El próximo domingo en la capital grancanaria, un viaje a través de una música universal, un espectáculo para todas las edades donde el público disfrutará de un concierto divertido y educativo a través de una música que revolucionó la sociedad y que representó los valores de libertad y tolerancia.

CONCIERTO

Estreno en directo de un disco cargado de energía. Stoner rock, metal deslumbrante y underground a cargo del dúo una de las parejas más envidiadas del circuito del rock estatal. Úrsula Strong y Koldo Soret vuelven a Tenerife tras su paso por el Phe Festiva. Mañana, en La Orotava.

También en La Orotava, pero esta noche la banda de origen anglosajón Of Moths And Stars que sigue dando muestra de su potente rock en directo. Primero se hizo famosa a través de sus vídeos subidos a Youtube y ahora recorre toda España con su estilo particular. Esta noche en el Auditorio Alfredo Kraus.

MÚSICA

María Belén Basarte, más conocida como Bely Basarte, es una artista, cantante y compositora madrileña. Su voz dulce y suave,inaugura esta noche el Ciclo Autoras 2019 en el Auditorio Alfredo Kraus. En 2017 es elegida para poner voz a las canciones del personaje de Bella en la película "La Bella y la Bestia" de Disney.