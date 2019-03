Acusa a su expareja de retener sin consentimiento a su hijo menor

El padre reclama el derecho de criar a su hijo

Un padre de Lanzarote lleva tres meses sin ver a su hijo. El hombre tiene la custodia del menor y asegura que su expareja, en un permiso vacacional, se lo llevó a La Palma y no lo ha vuelto a ver.. Además le acusa de haber matriculado al niño en un colegio de La Palma, cuando ya el pequeño estaba escolarizado en Lanzarote. Nos hemos puesto en contacto la parte demandada, pero la madre no ha querido responder a nuestras preguntas.Jonay dice estar desesperado. Acusa a su expareja de retener, sin su consentimiento, a su hijo de 4 años en La Palma, en el otro extremo del archipiélago. La ha denunciado por llevarse al niño en verano, y no devolvérselo tras los quince días de permiso vacacional.Han pasado ya tres meses.El progenitor dice que solo ha podido hablar dos o tres veces con él.Jonay presentó esta denuncia al enterarse de que el niño, que estaba en un colegio de Arrecife, había sido matriculado en un centro de Santa Cruz de La Palma.El padre reclama el derecho de criar a su hijo, en su casa. Un derecho que le otorga este auto judicial donde se acordó la custodia paterna. Y donde se estableció que la madre podría visitar a su hijo en Lanzarote cuando lo deseara y con previo aviso, ademas de los periodos vacaciones y los fines de semana alternos.