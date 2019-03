Acuerdo entre Gobierno y Cabildos con la ausencia de Gran Canaria

La firma llega tras intensos meses de negociación

Acuerdo entre el gobierno de canarias y seis de los siete cabildos sobre cómo repartir los Fondos del IGTE, al antiguo impuesto sobre el tráfico de empresas: 1.600 millones en 10 años. Hoy han firmado todos el documento, salvo el cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente no asistido al acto por no estar de acuerdo con los criterios de reparto. Aún así dice el presidente del Gobierno canario, que Gran Canaria no va a dejar de recibir el dinero que le corresponda.

Era un día muy esperado, y por eso la gran expectación entre medios de comunicación. El documento pactado entre cabildos y Gobierno de canarias ya tiene forma. Todos han firmado. Todos menos el cabildo de Gran canaria, el gran ausente, porque ni siquiera había ninguna representación.

Insiste el presidente no por eso Gran canaria va a dejar de recibir los recursos que necesite.

El presidente dela Federación canaria de islas fue el primero en firmar, la rubrica era importante, por eso, no importa que alguno, como el presidente del cabildo de Lanzarote, tenga una lesión en la mano.

Y ante la duda de si con un posible cambio de gobierno, el dinero llegará a Canarias la respuesta del presidente es clara.

Ayuntamientos, cabildos sindicatos, empresarios y universidades tendrán mucho que decir en cómo se hará este reparto de fondos, aunque el presidente insiste en que no es un reparto.

Sonrisas y abrazos al final de la firma. han sido meses intensos de negociaciones.