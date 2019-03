Acaba el plazo para presentar alegaciones a la Ley de Costas

El próximo 2 de abril termina el plazo para que los afectados presenten lo que ellos consideren que debería modificarse

En Canarias unas 150 mil personas están afectadas por la nueva Ley de Costas. El documento se encuentra en estos momentos en periodo de alegaciones, por eso la Plataforma que engloba a los afectados por esta ley hace una llamada de atención a los municipios canarios para que informen a sus vecinos por si tienen que presentar alguna corrección. La Plataforma sigue defendiendo que Canarias debería tener un trato especial por sus condiciones específicas, diferentes al resto de núcleos costeros del país.

Que no ocurra lo de hace 27 años, cuando se publicó la antigua Ley de costas en 1988 y no se enteró nadie. Por eso, ha ocurrido lo que ha ocurrido, muchos pueblos costeros ilegales, en dominio público porque en su momento los afectados no presentaron ninguna alegación al documento. La nueva Ley, que ahora está a punto de aprobarse, está en periodo de alegaciones. El próximo 2 de abril termina el plazo para que los afectados presenten lo que ellos consideren que debería modificarse. En Canarias, la nueva ley afectaría a unas 150 mil personas. 96 núcleos costeros con valores tradicionales, que no deberían recibir, según la plataforma, el mismo tratamiento.

Denuncian que esta Reforma no protege los derechos de los propietarios de las viviendas, ya que esa propiedad privada pasa a ser una concesión administrativa del gobierno.

Dice la Plataforma que la nueva Ley no afecta a todos por igual. No respeta las peculiaridades de las islas, aun sabiendo que Canarias abarca el 20 por ciento del litoral español.