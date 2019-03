Absuelto tras tres años en la cárcel por un asesinato que no cometió

Este hombre ha permanecido tres años en prisión por un crimen que no cometió, según la sentencia que acaba de dictar la audiencia de Las Palmas. Fue acusado de matar a esta persona, cuyo cadáver apareció en unos invernaderos catorce años después de que su familia denunciara su desaparición. La policía encontró el cuerpo en la localidad grancanaria de montaña de Los Vélez. El caso se esclareció por unas cartas que el acusado dirigió a su ex mujer: le amenazaba con denunciarla a la policía si no volvía con él.Un crimen que quedará sin castigo por un supuesto error en la instrucción del caso, recuerda el abogado del único acusadoLos abogados negociaban hoy la libertad de su cliente.