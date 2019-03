Abandonados en urgencias

De alta pero sin poder salir del hospital

Ayer les contábamos la historia de una mujer que lleva seis meses viviendo en urgencias del hospital insular de Gran Canaria, a pesar de tener el alta médica. Y no es la única, hay 7 pacientes más en su misma situación. En algunos casos no se trata de abandono, están ahí porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellas, ni tienen recursos. Hoy hemos hablado con el padre de la esta paciente de 48 años que padece trastornos psiquiátricos.

Ramón acude cada día al hospital insular a ver a su hija, si su salud se lo permite. Ella es una de las 8 personas que han sido dadas de alta pero llevan meses en los pasillos de urgencias porque o no tienen donde ir o la familia no puede hacerse cargo.

Sentada en un sillón o en una cama, sin salir de urgencias, y así van pasando los meses

Su hija tiene un trastorno psiquiátrico y la solución podría pasar por una plaza en un centro sociosanitario, pero Ramón dice que ya ha tocado todas las puertas.

En estos momento el gobierno de Canarias valora su situación de dependencia, esto va a determinar que tipo de recurso asistencial es el mas adecuado para su hija que sigue pasando los días en los pasillos de urgencias.