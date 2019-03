La noche de las mascaritas

Los mogollones cuentan cada año con menos asistentes

120 mil mascaritas se divieriteron anoche en el canarnaval chicharrero, que sin duda se convirtió anoche en capital del carnaval, y es que los mogollones de Las Palmas de Gran Canaria cuantan cada año con menos asistenetes, en esta ocasión se reunieron en el Parque de Santa Catalina, unas 20 mil personas. En cualquier caso, lo fundamental era pasarlo bien y decir eso de "me conoces, mascarita".

Porque lo importante era ir disfrazado, ¿de qué? Era lo de menos Miles de mascaritas salieron anoche a disfrutar de uno de los días grandes de la fiesta. La lluvia no frenó las ganas de diversión de seres venidos de todos los rincones del planeta y hasta del más allá. Ni los que estaban de servicio quisieron perderse esta noche Seguridad y sanidad garantizada a cualquier hora de la noche con enfermeras con mucho ritmo En la calle todo es posible, desde cruzarte con una legión de Celias cruz, unas exuberantes cubanas en bikini y hasta brindar con unas mas que creciditas blancanieves Y si decae el ambiente, lo mejor es toparse con las divas del carnaval, que pasean con escenario y música incluida Un carnaval para todos, porque el que se queda fuera, es porque quiere

Variopintos personajes llenaron la noche grancanaria

No se ha equivocado de fecha... es que él tampoco quiso perderse los carnavales. algunos casi ni les dio tiempo de salir de la ducha... y otros con gripe y todo se pusieron el disfraz. Disfraces en ocasiones demasiados vistos super héroes pero que nunca fallan. Y lo que no podia faltar en la fiesta de las Mil y una Noches, era un maharajá o un jeque o lo que sea que lleva túnica y alhajas. Y si hay que darse un chapuzón, con esponjas y botellas se apaña uno de buzo. Por que aquí cuenta mucho el ingenio. Ingeniosos estos catalanes que se equivocaron de fiesta. Y no busquen más, a Wally lo encontramos nosotros. Y la Tomassa de La Palma también. Y así, entre Minies, policias, payasos y mimos y por supuesto batucadas pasó este mogollón del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.