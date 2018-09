Las cinco noticias más importantes de este lunes 3 de septiembre

Cinco muertos y seis heridos graves en un accidente de autobús en Avilés

Al menos cinco personas han fallecido y 16 han resultado heridas al colisionar un autobús de línea de la compañía Alsa contra un pilar de cemento de un viaducto en obras en la carretera de circunvalación de Avilés. Los fallecidos son tres hombres y dos mujeres, todos ellos de mediana edad. Cuatro de los heridos fallecieron en la colisión, mientras que la quinta víctima murió mientras era trasladada en una ambulancia a un centro hospitalario. El conductor del autobús siniestrado se encuentra ente los heridos graves y ha sufrido la amputación de alguno de sus miembros.

Dimite la Directora General de Trabajo que firmó el acta del sindicato de trabajadoras sexuales

La directora general de Trabajo, Concepción Pascual Lizana, ha presentado su dimisión tras asumir la responsabilidad de haber firmado el expediente que dio el visto bueno al sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). El Ministerio de Trabajo informa en un comunicado de que la titular del departamento, Magdalena Valerio, ha aceptado la renuncia de la directora general. Concepción Pascual "ha asumido voluntariamente todas las responsabilidades del registro de los estatutos de Otras, la Organización de Trabajadoras Sexuales" dado que se llevó a cabo ante la dirección de la que ella era la máxima responsable, ha precisado Trabajo.

Sánchez, sobre la posibilidad de una consulta en Cataluña: "La votación no puede ser por la independencia o la autodeterminación"

El presidente del Gobierno admite la posibilidad de que se celebre una consulta en Cataluña pero asegura que "la votación no puede ser por la independencia o a la autodeterminación" sino que "tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña".

Casado exige a Sánchez que aclare de qué referéndum habla para Cataluña

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare qué referéndum está dispuesto a convocar en Cataluña y ha apuntado que sospecha que no será sobre el autogobierno de la comunidad, como ha dicho Sánchez, porque "no hay más materias" que traspasar a las autonomías. En declaraciones en el Congreso, Casado ha explicado que esa ampliación de competencias sólo podría darse rompiendo la igualdad entre comunidades, ha dicho, lo que para su partido es una línea roja que no se puede cruzar.

Iglesias y Montero agradecen a los que les han "acompañado" en la recuperación de sus hijos: "Todo ha sido posible gracias a los profesionales de la sanidad pública y al apoyo de nuestra gente"

Pablo Iglesias e Irene Montero han querido agradecer en una nota a todos aquellos que les han "acompañado" en la recuperación de los bebés a lo largo del tiempo que han permanecido ingresados en el Hospital Gregorio Marañón después del nacimiento prematuro de sus hijos. Ambos han hecho una mención especial a los Reyes, a sus "rivales políticos" y amigos y compañeros por su apoyo además han puesto de manifiesto la importancia que ha tenido la sanidad pública en la recuperación.