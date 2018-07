Hamilton se rehace y lidera los Libres 3 de Silverstone con Sainz sexto

Se acabaron las pruebas y los fuegos de artificio en Gran Bretaña. Silverstone está preparada para que empiecen los disparos con balas de las verdad, con esas que pueden ser claves en el devenir de la novena carrera del Mundial F1 2015. Y al final, Lewis Hamilton se ha quitado los pájaros de su cabeza para mandar en los Libres 3 con un 1:32.917.



Y eso que comenzó como acabó el viernes. Irregular, fallón, como si no encontrase el 'felling' con su Mercedes. Las primeras vueltas y los primeros giros estuvieron carentes de éxito, con Nico Rosberg sonriendo tras su casco al ver que su principal rival no era capaz de acercarse en ninguno de los sectores. Sin embargo parece que encontró el ritmo de repente, y cuando lo hizo Lewis resultó imparable.



Tanto con los duros como con los blandos, aunque hay que reconocer que con los de la línea blanca apenas tuvo adversario. Nico Rosberg tuvo un problema por una fuga de aceite en su caja de cambios y aunque salió a rodar muy posiblemente lo hiciera pensando en que su problema no fuera a más. Cinco décimas le saco el británico al alemán.



McLaren con más problemas todavía

Eso sí, hubo un gran nombre que no pudo salir con los blandos a marcar crono clasificatorio. Fernando Alonso no lo hizo, y es que en esta ocasión tuvo un problema hidraúlico que le impidió salir a rodar. Otro problema de fiabilidad, otra vez un fallo en el coche que impide que el asturiano, o uno de los dos McLaren-Honda, pueda completar sin problemas una sesión de un gran premio.

Con el duro ha sido 17º, con lo que parece claro que la lucha del bicampeón será estar en Q2. Y la de Button también, sobre todo porque nadie sabe qué tiempo habría hecho con los blandos. En su caso no fue por un problema mecánico, sino porque se salió de pista en plena vuelta rápida y no marcó crono válido. Se acumulan los problemas para McLaren en la prueba de su casa.



Justo lo contrario que en Toro Rosso, que en Gran Bretaña van como cohetes. Carlos Sainz ha sido sexto, y Max Verstappen consiguió el quinto mejor tiempo. Por detrás de los dos Mercedes, de Raikkonen y de Sebastian Vettel. Y por delante de los dos Red Bull, de sus hermanos mayores. La Q3 está más cerca y es algo muy posible. Los rivales están por debajo.



Mercedes, en lucha

En cuanto a Roberto Merhi, el estrenar motor no le valió para superar a Stevens, aunque se quedó a tres décimas. Diferencia salvable en clasificación, una clasificación en la que nuevamente serán los dos Mercedes los que se jueguen la pole pero en la que Ferrari está al acecho.