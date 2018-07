Fernando Alonso: "Tendremos el potencial para pelear con los mejores en el futuro"

"Aunque no estemos en condiciones de ganar ahora, estoy disfrutando cada minuto"

Fernando Alonso ha comparecido en la rueda de prensa de la FIA con gafas de sol debido a orzuelo. El español llega "lleno de motivación y confianza" al lugar donde hace tres meses sufrió un aparatoso accidente en los test invernales. El piloto de McLaren reconoce que intentará cenar con el personal del hospital donde le atendieron tras su accidente en Montmeló.

Alonso espera que las mejoras surtan efecto en el MP4-30: "Tendremos el potencial para pelear con los mejores en el futuro [...] Aunque no estemos en condiciones de ganar ahora, estoy disfrutando cada minuto". No se pone fecha para alcanzar el tricampeonato: "Cada carrera es un reto, si gano el título o no sólo el tiempo lo dirá [...] Doy lo mejor para el equipo, nunca sabes cuándo ganarás el Mundial".



Fernando Alonso tuvo la oportunidad de pilotar el MP4/4 de Ayrton Senna: "El coche se siente más lento, pero fue una experiencia increíble. Crecí viendo a ese coche ganar Campeonatos. Un día para recordar".



El español ha criticado asimismo la falta de test de pretemporada: "Es como si no pruebas la raqueta antes de Wimbledon". Alonso tampoco es "fan de cambiar los neumáticos a mitad del Mundial".

Elogios a Carlos Sainz

El piloto de McLaren también ha tenido palabras de elogio para el español Carlos Sainz: Estoy orgulloso de ver a Carlos aquí. El talento es incuestionable. Todo el mundo en F1 está sorprendido pero yo no. Él es el futuro".

Alonso se muestra cauto a pesar de las expectativas: "Sí, creo que daremos un paso adelante, no para luchar por el podio ni las victorias, pero sí para estar un poco mejor, esa es la intención ir mejorando carrera a carrera [...] Todo el mundo esperaba más de lo que estamos haciendo ahora, pero es cuestion de tener paciencia, esperar, estamos creciendo como equipo, es un desafío muy grande, pero creo que tendremos éxito, contamos con todo el potencial para ganar".

El español pide tiempo para el proyecto: "Si pudiera firmar que de aquí a cuatro años gano el título mundial sin duda lo haría". Sobre el Ferrari de este año: "No me sorprende la mejoría que han experimentado, es un paso adelanta importante y es algo bueno para el campeonato, así no hay ese dominio total de Mercedes".