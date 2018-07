Sainz: "Será difícil mantener el quinto puesto en carrera"

Ni Rosberg, ni Hamilton. Ni tampoco Alonso. El auténtico protagonista de la clasificación del GP de España ha sido Carlos Sainz. El joven de Toro Rosso ha realizado un sábado brillante que le ha servido para salir quinto en la carrera de Montmeló. Sólo le han superado los dos Mercedes, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas.

El madrileño estaba que no se lo podía creer: "Quién me iba a decir que en mi primer año en el GP de España sería quinto. Tengo que tomarme un tiempo y asimilarlo. Estoy contento pero tampoco tanto, cuando lo piense lo estaré más".

Sainz admite que ha estado en ascenso durante todo el día: "En los Libres 3 no iba al cien por cien con el coche, sabía que había potencial pero no me encontré cómodo. En clasificación lo pusimos todo, me sentí bien y he ido creciendo poco a poco. No os imagináis como sabe salir quinto aquí".

Todo, reconoce, por sus sensaciones desde el minuto 1 de clasificación: "La primera vuelta de la Q1 parece una tontería pero el 'feeling' que te da el coche es importantísimo. Vi que el coche era diferente, que habíamos arreglado los problemas y a partir de ahí era no hacer errores y encontrar media décima a media décima".

Ahora el joven de 20 años ya piensa en la carrera: "No sé si será posible mantener esta posición. Salir quintos quizá no sea nuestra posición de llegada pero daré todo para terminar ahí o para tirar para adelante".