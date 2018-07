Sainz: "Corriendo en casa tenía que puntuar"

Qué gran final de carrera hizo Carlos Sainz en Montmeló. El español se sobrepuso a las dificultades que supusieron perder posiciones en el inicio de la prueba para tirar de cabeza y de estrategia. Ahorrar neumáticos le supuso poder atacar a Verstappen y a Kvyat para acabar noveno y sumar dos puntos en el GP de España.



Así habla Sainz de su carrera: "Dije que prefería salir con las medias en el último stint. Sabía que si quería que funcionara tenía que guardar y guardar y en las últimas tres vueltas tirar. He hecho unas vueltas muy lentas para poder atacar al final. Corriendo en casa tenía que puntuar".



Eso sí, sigue viendo deficiencias en el monoplaza: "Sigue faltando velocidad en recta. A partir de ahí me he dicho que sacaría lo máximo. Guardé mis ruedas todo lo que pude para darlo todo a final de carrera. Iba más rápido que Verstappen y Kvyat y pude adelantar a los dos. El coche a final de carrera es bueno, pero con mucha gasolina nos cuesta mucho más".



Ahora lo que queda ver es si recibe o no sanción por usar el exterior de la pista ante el ruso: "Llegue por delante de Kvyat a la frenada y él iba como un loco. Me ha tocado y decidí salirme de pista. Si me ponen sanción de carrera que me la pongan pero yo estoy contento". Finalmente no hubo sanción para él ni para el de Red Bull.