McLaren despierta y Hamilton lidera de nuevo los Libres 2 del GP de China

A falta de Rosberg, Hamilton se está dedicando a mantener firme el orgullo de Mercedes. Tras dominar con puño de hierro la primera sesión de ensayos de China, el británico ha sacado el mazo a pasear con su compañero 'out' para evitar que Ferrari dé otro sustito al imperio alemán. Lewis, con su 1:37.219, ha superado en poco más de cuatro décimas a Raikkonen y en un segundo a Ricciardo. Para encontrar a Nico hay que bajar hasta la quinta plaza.



Mal, otra vez, el piloto alemán. Otra vez por exceso de nerviosismo, por ser demasiado 'caliente', Rosberg no sólo se queda tras Hamilton sino que también ve a otro tres hombres por delante. Una salida de pista en su vuelta rápida con la goma blanda fue más que suficiente. Fue eso, fue por no tomar bien la trazada de la última curva, por lo que Nico, de nuevo, se queda con un sabor de boca que a buen seguro no debe serle del todo dulce.



Y mientras, su compañero está arriba. No sólo su compañero, sino también los dos Ferrari y un Red Bull. Quizá lo de Ricciardo sea fruto de la casualidad, pero lo de los coches rojos empieza a dejar de serlo. Menudo rival el que les ha salido a los Mercedes, más en tanda larga que en la lucha por la pole, con un Raikkonen extramotivado en China y un Vettel como siempre. Eso sí, no fue suficiente para batir a Hamilton, que ya tiene un dos de dos en los Libres de Shanghái.



El despertar de McLaren Honda

Parece que Ferrari, tras un año más que oscuro, empieza a ver la luz. Y en Honda ya están poniendo mejor cara tras los desastres de pretemporada y Australia. Para algunos el décimo puesto de Button será poco, pero para ellos es la clara muestra de que el motor empieza a empujar. No por velocidad punta, ni mucho menos, pero ya están dando con la tecla para que el McLaren y la unidad de potencia sean uno solo.



El objetivo de entrar en Q2 ya no es ni mucho menos descabellado, pues con lo logrado por Jenson no sólo bastaría sino que habría un McLaren Honda en Q3. Alonso fue duodécimo, a pesar de que la bandera roja de Massa lastró su vuelta con goma blanda. La nota positiva, más que positiva, fue la mejoría de más de un segundo que tanto Fernando como Button tuvieron con respecto a los Libres 1.



Merhi, al alza

Habrá que ver qué pasa cuando uno de los dos Williams no se toque con un muro, y cuando ese toque no se cargue el giro de un Carlos Sainz que no pudo repetir lo logrado en la primera sesión de ensayos. Por poco cayó ante Verstappen, y por mucho derrotó Roberto Merhi a Will Stevens. Más de un segundo y medio le metió el castellonense a su compañero. Poco a poco se va sintiendo más cómodo con el Manor.



Quién sabe si China será el punto de inflexión de McLaren y la primera gran noticia para la parejita que forman británicos y japoneses. Honda sigue con graves problemas de velocidad punta, y en una pista como Shanghái con las rectas que tiene puede pasar factura. Mercedes y Ferrari, con su mayor potencia, tienen ventaja sobre el resto de motoristas. Y la batalla entre los de plata y los de rojo será de nuevo el plato fuerte del menú asiático.