Hamilton domina los Libres 3 de China con el McLaren de Alonso K.O. en dos minutos

Tres de tres para Lewis Hamilton en los Libres del GP de China. El británico volvió a quedar por delante de Nico Rosberg y demostró por qué es el actual campeón del mundo y el para muchos número 1 de Mercedes. Lewis marcó un 1:37.615 y superó en más de dos décimas a Rosberg y en casi siete a un Sebastian Vettel que fue el primero de los 'mortales' por delante de Raikkonen.

Alonso no estuvo ni cerca ni lejos de nadie. Directamente no estuvo en los Libres 3. Fernando apenas pudo dar unos metros en la última sesión de ensayos de Shanghái, pues en su vuelta de instalación un preocupante humo blanco comenzó a salir de la parte de atrás de su McLaren Honda y, ante eso, mejor apagar el motor. No pudieron solucionar sus problemas antes de la bandera a cuadros, aunque la sombra de la rotura de motor se disipa.



Espera y cree el asturiano que haya sido un "problema eléctrico", pero el caso es que, sea lo que sea, las buenas sensaciones de los Libres 2 se han disipado. Button ha tenido que hacer su trabajo y el que no pudo hacer Fernando, y al final, a pesar de que es cierto que ha habido cierto avance en competitividad, ha terminado en el puesto 15. Y luego está el tema de la fiabilidad...



Primero Mercedes y luego Ferrari

Lejos está la habilidad nipona de la ingeniería alemana de Mercedes en este tema, al menos de momento. Los de la estrella siguen a lo suyo, en pareja en el liderato de los tiempos de los Libres 3. Otra vez Lewis Hamilton ha ganado su duelo particular a Nico Rosberg, y eso que el último sector del británico no fue del todo brillante. Con todo, más de dos décimas con respecto al alemán.



Cada vez ve más cerca Nico a los dos Ferrari, y es que tras la parejita plateada se situó la de la 'Scuderia'. Primero Vettel, con un coche en algunos momentos nervioso, y luego Kimi Raikkonen, a poca distancia de su compañero. Y después, territorio azul con Red Bull y con Ricciardo y Kvyat mostrando que la velocidad punta no lo es todo. Williams ha caído, y de eso se ha aprovechado Carlos Sainz.



Imparable progresión de Sainz

El español, sin hacer mucho ruido, está otra vez deleitando al aficionado con su inmensa conducción a bordo del Toro Rosso. De momento, se ha quedado a milésimas de Kvyat y a poco tiempo de Ricciardo. De sus hermanos mayores. Y otra vez, la Q3 aparece en la cabeza de todos como el objetivo de un debutante que con cada carrera que pasa parece menos debutante.

En cuanto a Roberto Merhi, no ha podido batir a Will Stevens. El español, de hecho, se ha quedado a más de un segundo de su compañero en la que fue la última sesión de pruebas en China. Lo próximo será ya con fuego real y lo que pase en clasificación bien podría determinar lo que suceda en carrera. Hamilton quiere volver a lo más alto en la Q3, y Ferrari cada vez amenaza más la medalla de plata de Rosberg.