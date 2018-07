Hamilton vence en el GP de China por delante de Rosberg con Alonso duodécimo

'Hammer time' para terminar con la 'minicrisis' de Mercedes tras Malasia. Lewis Hamilton ha sacado la maza en China y con cero problemas ha resuelto calculadora en mano una prueba complicada por el empuje de Nico Rosberg y de Sebastian Vettel. El británico se ha subido a lo más alto del podio asiático acompañado por los dos alemanes en una carrera en la que McLaren-Honda ha cumplido su objetivo: acabar la carrera con los dos coches.



Eso sí, doblados. Doblados ante el bestial ritmo que tienen los que sí luchan ahora por victorias. Ante esos a los que aspiran a batir y a los que quién sabe si lograrán batir antes de que termine la temporada. La distancia es enorme, pero la capacidad de mejora que se presupone tiene el motor Honda también lo es. Siguen, poco a poco, dando pasos pequeños hasta que llegue el "gran avance" que Ron Dennis vaticina para España.



Quizá ahí sea el momento de pensar en los puntos. Quizá en un mes ya se pueda ver a la pareja de la que todos hablan en la F1 en las posiciones de arriba. De momento, imposible. Y no por el paso por curva que tiene el coche, que no es ni mucho menos malo, sino por la velocidad punta. Al menos ya tienen ritmo de carrera, algo que les da ya para tener alguna que otra batalla. La suya particular se la ha llevado Alonso tras un toque de Button con Maldonado y que derivó en sanción de cinco segundos para el británico.



Hamilton gana 'con la calma'

Y es que el desastre de Australia parece haber quedado atrás. Por delante, mucho camino. Muchos coches hasta llegar a Lewis Hamilton, dominador absoluto en China desde el comienzo hasta el final de la carrera. El británico lo tenía todo en su cabeza desde que se colocó ya en 'modo defensa' en la línea de salida, y dejó claro que ese piloto nervioso y pasado de revoluciones de antaño ha quedado atrás.



Ante Rosberg, y ante Ferrari, tiró de cabeza. Empezó a guardar gomas mientras Seb presionaba a Nico y dio hasta esperanzas a Ferrari de volver a ganar por estrategia y ritmo de carrera. Pero no, nada más lejos de la realidad. En cuanto quiso, empezó a tirar. En cuanto dijo 'ahora es el momento de correr' volvió a bajar sus cronos, a abrir brecha con su compañero y a asegurarse otros 25 puntos para su casillero particular.



'Incendio' en Renault

Eso sí, lo de Ferrari en Malasia no fue casualidad. El coche de Vettel y de Raikkonen funciona. Kimi pasó de sexto a cuarto, y los Sauber tienen una velocidad punta increíble. Ese motor está 'on fire', metafóricamente. El Renault lo está de forma literal, pues a Kvyat se le ha roto a mitad de carrera y a Verstappen le ha dado algún que otro problema justo al término de la misma para que el GP de China acabase con bandera amarilla.



Puesto 12 para Fernando Alonso. Puesto 13 para Sainz, y 16ª posición para Roberto Merhi con el Manor. Baréin está ya aquí, a la vuelta de la esquina, para que McLaren-Honda y Manor sigan hacia arriba y para que Carlos y el Toro Rosso avancen rumbo a los puntos. De momento, Mercedes ya ha olvidado Malasia con el primer puesto de Hamilton y el segundo de Rosberg... pero Ferrari está ahí, asomando el alerón delantero para que no se puedan permitir ni un despiste.