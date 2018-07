Fernando Alonso: "Espero que podamos seguir progresando en China"

Pese al complicado inicio de Mundial, Fernando Alonso no pierde el optimismo y la fe de cara a lo que queda de temporada. El asturiano se ha mostrado optimista en la previa del GP de China, tercera cita del calendario, donde Alonso espera que el MP4-30 siga progresando como lo hizo de Australia a Sepang.



"Espero que podamos seguir progresando en China. Los pasos que dimos entre Australia y Malasia fueron muy impresionantes", recalca Alonso en declaraciones en la web de McLaren-Honda.



El asturiano reconoce que están en el camino correcto: "Este tipo de progresos realmente hacen cree al equipo y confiar en el camino que estamos tomando".



Alonso ha afirmado que guarda grandes recuerdos del GP de China, una prueba que "he ganado dos veces" y donde "me divierto".



Por último, el piloto español cree que el frío y el viento que imperan en la primavera en Shanghái pueden perjudicar el rendimiento del MP4-30 en el trazado chino.



"No creo que el paquete de nuestro coche esté tan bien adaptado como lo estuvo en Malasia, especialmente si hace frío y viento, como normalmente ocurre en primavera en Shanghái", ha explicado Alonso.



A pesar de las similitudes entre los circuitos de Sepang (Malasia) y Shanghái (China), que según explicó Alonso tiene también "una mezcla de curvas y una zona rápida e interesante en la parte trasera del circuito", su compañero de equipo, el británico Jenson Button, coincidió en que las condiciones meteorológicas pueden dificultar el calentamiento de los neumáticos.



"Esto podría significar que cualquier progreso que hagamos no se traduzca necesariamente en un mejor tiempo por vuelta", lamentó Button, campeón del mundo en 2009.