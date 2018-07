Alonso: "No hemos ido muy rápido, pero el objetivo era acabar y lo hemos logrado"

Victoria moral para Fernando Alonso en la carrera del GP de China. El asturiano ha cumplido con su 'mundano' objetivo de acabar la carrera con el McLaren-Honda para acumular información vital de cara al futuro del equipo y además ha concluido la prueba de Shanghái en el puesto 12 por delante de su compañero Jenson Button.



El asturiano se congratula por ello: "Era el objetivo, acabar y coger experiencia. Lo hemos hecho. Había dado 12 vueltas en invierno como máximo y 22 en Malasia. Ahora hemos dado 56. No hemos ido muy rápido pero hemos acabado los dos coches y seguro que algo hemos aprendido. En cuanto a temperaturas, frenos, baterías... es información muy útil".



Y es que el bicampeón saben que tienen mucho que mejorar: "Tenemos que crecer en todos los aspectos. Hay que mejorar en la crono para salir adelante. Tenemos que hacernos con el coche, mejorar con el motor, con la aerodinámica... Yo también tengo que mejorar porque casi no he rodado con él".



A punto estuvo de no terminar, pues vio muy de cerca el accidente entre Button y Maldonado cuando perseguía a ambos: "Tenía ventaja con los neumáticos. Estaba con blandos y ellos con duros. Estaba preparando el ataque para pasarles y al final se tocaron entre ellos. Habría sido una pena no acabar a pocas vueltas del final".



Fernando admite que no espera que las cosas cambien para Baréin: "No hay que ser muy optimistas ni cambiar el discurso. En cuatro días volvemos a la pista y veremos una carrera parecida. Es una pista diferente y a ver si se nos da mejor".