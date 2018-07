Alonso: "Si Ferrari gana el Mundial este año, cambiaré de opinión"

"Sabemos que Honda está plenamente en el proyecto, pusieron todos sus recursos, su personal técnico. Es sólo una cuestión de tiempo"

Fernando Alonso ha vuelto a hablar sobre su salida de Ferrari después de que Vettel ganase la carrera de Malasia: "Si ganan el campeonato este año, tal vez cambie de opinión. Pero si terminan segundo o tercero, sería muy feliz con mi decisión. Estuve en Ferrari por cinco años, terminé segundo tres veces y no quería terminar segundo por cuarta vez. Hubo años en que empezamos muy bien en Ferrari, ganador aquí en 2013 por ejemplo, pero cuando cuenta es en noviembre y en noviembre nunca ganamos. Yo quiero ganar en noviembre, así que ya veremos".

"Entiendo las preguntas", dijo a los periodistas cuando le cuestionaron al respecto. "Ferrari gana en Malasia, y yo estoy fuera de la Q2, así que es una pregunta muy fácil, pero veremos lo que pasa en noviembre: si ganan el campeonato, fue una mala decisión, pero si acaban segundos, fue una decisión muy buena".

No pone una fecha para estar arriba con McLaren-Honda: "No hay una fecha o un Gran Premio donde creamos que a partir de ahí vamos ser competitivos. Y tampoco le estamos preguntando a Honda cuando sucederá esto. Sabemos que están poniendo todo su esfuerzo en este proyecto, todos los recursos que tienen, todos los técnicos que tienen. Es sólo una cuestión de tiempo".



Proceso de aprendizaje

"Como ya he dicho, estar detrás es un alto precio a pagar ahora en las primeras carreras porque hay un proceso de aprendizaje, pero los pasos adelante que estamos dando son bastante positivos y vamos en la dirección correcta, porque a veces uno puede pensar que está perdido al estar tan lejos, pero no creo que estemos perdidos. Es una cuestión de tiempo que seamos competitivos, y espero que sea más temprano que tarde", dice el bicampeón español.