Rosberg manda en los Libres 1 de Bélgica con Sainz octavo y Alonso 15º

Se acabó el parón veraniego. Se acabó la playa y las fiestas para los pilotos. Vuelve la hora de la competición. De los motores, de las apuradas de frenada. De que los Fórmula 1 muestren todo su poder en la segunda parte del Mundial 2015. Bélgica es el Gran Premio elegido para el regreso, y en Spa, en la primera toma de contacto, Nico Rosberg ha sido el mejor. Un 1:51.082 ha marcado el alemán en los Libres 1, más de dos décimas mejor que Lewis Hamilton.



Y es que a pesar de los días que han pasado desde Hungría la vida sigue igual salvo que haya complicaciones. Los dos Mercedes siguen por delante, y tampoco necesitan despeinarse mucho para seguir por delante. La competición que mantienen Rosberg y Hamilton es el pan de cada día, y salvo sorpresa o problema son ellos y solo ellos los que dominan y mandan. Eso sí, Daniel Ricciardo y Kimi Raikkonen se han quedado bien cerca de ellos.



El finlandés ha mostrado una gran versión tras su recién estrenada renovación con Ferrari, y los coches de la 'Scuderia' ya piensan incluso con igualar a los monoplazas germanos. Más bien sueñan con igualarlos, porque no es ni mucho menos tarea sencilla. Ahora bien, el camino es el adecuado y al menos están en la pelea.



El motor Honda sigue sin ser Ferrari

Otros siguen sin estar, aunque vendieran que iban a igualar a Ferrari en Bélgica. Ni con motores nuevos ni sin ellos, en Honda siguen teniendo mucho trabajo por delante. La velocidad punta de los dos McLaren es insuficiente. No basta para estar con los de arriba ni tampoco para estar con los de la zona media como los Force India y Toro Rosso. No ha bastado al menos en los Libres 1 de Bélgica.



Fernando Alonso ha terminado 15º, y ha quedado tan solo por delante de Ericsson, de Palmer, de Button y de los dos Manor. Jenson, tan solo batió a Merhi y Stevens. Y mientras que las cosas no pasen de esas posiciones eso de estar al nivel de Ferrari va a ser más bien misión imposible para este 2015. Algo que, por otra parte, casi todo el mundo da por hecho a estas alturas.



Sainz y Stevens caen en sus duelos

Por su parte, Carlos Sainz logró el octavo mejor crono, pero no pudo batir a su compañero Verstappen. Se quedó a menos de tres décimas, pero la lucha entre los dos compañeros de Toro Rosso está siendo de lo más destacado de la temporada. En cuanto a Roberto Merhi, quedó por debajo de Will Stevens y a demasiada distancia. Tendrá que dar lo mejor de sí para ser el primero de los Manor.