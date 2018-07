Hamilton consigue la pole en Bélgica por delante de Rosberg con Sainz décimo

Parecía que partía con desventaja tras el viernes pero nada más lejos de la realidad. Como una bestia esperando a ser despertada estaba Lewis Hamilton en Bélgica. Como un animal pendiente de cuándo era el momento de salir de caza. Como todo un bicampeón del mundo de Fórmula 1 que quiere sumar un nuevo entorchado en este 2015. Así fue, así ha sido. Así ha logrado el británico la pole en Spa, una más que sumar a su colección de 2015, con un crono de 1:47.197 que fue imposible para Nico Rosberg.



Volando a ras de suelo. Quemando el asfalto de Spa con un coche tan superior al resto que es casi insultante para las demás escuderías. El Mercedes no para, no deja que nadie le tosa ni tampoco que se le acerque. Y cuando parece que están más en peligro vuelven a apretar el botón mágico. Cuando vienen de un mal resultado vuelven con más fuerza. Porque no se cansan de ganar, porque quieren hacer y historia. Una historia que ya están forjando a base de poles y de victorias.



Hamilton lleva ya unas cuantas. Lleva muchas de hecho, pues solo una vez ha cedido el primer puesto en la parrilla. Lewis ha puesto el vuelo a funcionar en los Libres 3 y lo ha mantenido pulsado en la clasificación. Ante eso, nada se podía hacer. Y menos si cuando te la estás jugando cometes un error como Nico Rosberg en el sector en el que más rápido debías ir. El alemán a buen seguro tiene en su cabeza otra vez el qué tiene que hacer para poder batir al británico en un sábado.



Sainz obra el milagro

Sábados en los que Carlos Sainz saca lo mejor de sí mismo. Otra vez, cuando todo parecía perdido, lo ha vuelto a hacer. Joven, sí. Muy cierto. Como también es cierto que tiene talento en sus manos. El volante del Toro Rosso lo tiene más que dominado en cuanto toca hacer el trabajo serio. Nadie daba mucho porque pudieran estar en Q3, pero lo ha hecho. Quizá influyera el que Kimi Raikkonen se quedara tirado con el Ferrari, pero hay que estar ahí.



Kvyat, por ejemplo, no estuvo ahí. Y lógicamente ninguno de los dos McLaren-Honda. Siguen a lo suyo. Aprendiendo. Buscando cómo mejorar o como no perder comba con respecto a la zona media de la tabla. Puede ser que la pista influya, con tanta recta y con tal importancia del motor, pero por presupuesto, por historia y por nombre ni una marca ni la otra se pueden permitir muchos más resultados así. Sólo superaron a los Manor.



Claro que con la ingente cantidad de sanciones que acumulan Alonso y Button lo mismo daba. Fernando eso sí perdió el duelo con Jenson, aunque a su favor está el hecho de que sólo dio una vuelta en Q1. Que sólo dio una vuelta el sábado al no poder probar su coche en los Libres 3. Así pues le toca salir último y a buen seguro 'sufrir' con el McLaren-Honda. Los tokens en el motor nipón siguen sin notarse. Y el aumento de caballos tampoco.



Eau Rouge espera

Así pues ya está todo preparado para la carrera de Bélgica. Para la primera carrera después de un descanso estival que a Hamilton no le ha hecho perder la cabeza ni la concentración. Quiere su tercer Mundial, lo quiere ya. Tiene el arma para lograrlo y se sabe mejor que su compañero. Ellos juegan en su propia liga mientras otros compiten en la suya. En la de Sainz, en la clasificación belga su resultado no ha podido ser mejor ni más positivo.