Un nuevo año decepcionante para Ferrari

REPASAMOS LOS NÚMEROS DE LA SCUDERIA

2014, el año en el que Ferrari tenía que volver a reinar, ha sido un nuevo fiasco y ya van demasiados. En cuatro años, Alonso ha conseguido once victorias y, aun así, luchó hasta el final para conseguir el Mundial en 2010 y 2012. Pero esta temporada está siendo la peor de Fernando; no gana una carrera con el 'cavallino' desde el GP de España 2013 y no logra una pole desde Alemania 2012. Aun así, triplica en puntos a Raikkonen.