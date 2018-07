Alonso: "Quizá hoy el coche de seguridad nos quitó la segunda posición"

"A veces los Safety Car te ayudan, otras veces no. Esta vez nos quitaron la segunda posición"

Fernando Alonso acaba segundo el GP de Singapur: "Habíamos empezado bien la carrera, hasta el coche de seguridad estábamos asegurando la segunda posición. Quizás salió en el momento equivocado, teníamos los superblandas y no sabíamos cuanto iba a durar. Es verdad que con Hamilton la estrategia funcionó pero bueno, luego tuvimos ese problema y luego decidimos parar: a veces los safety car te ayudan, otras veces no. Esta vez nos quitaron la segunda posición pero como decíamos si hay que perder puntos mejor que sea este año".

El asturiano está contento en líneas generales con su fin de semana: "Me he encontrado bien durante todo el fin de semana, pero el otro Ferrari estaba a 45 segundos así que vamos a ver lo que pasa en Suzuka".

"Aquí suele ser la carrera más dura por la humedad y también porque atendemos a la prensa nada más bajarme del coche. La carrera ha sido un poquito más fácil que otros años, rodamos tres o cuatro segundos más lentos con estos coches y ha sido un pelín más fácil. No sé cuánto influyó en el Safety Car en las dos horas, quizás sin él podríamos haber acabado la carrera", reflexiona el español.

Se fue largo en la salida

Análisis de carrera: "La salida ha ido regular: salí bien y luego cometí un error, calculé mal la frenada y me fui recto y tuve que devolver la posición. Si no me hubiera pasado de frenada y hubiera salido segundo habría sido más fácil, pero bueno. Gestionar los neumáticos parecía difícil, cuando estábamos con el SC dudábamos si podríamos llegar hasta el final y mira, los Red Bull consiguieron llegar hasta el final, por tanto era más fácil de lo que pensábamos".