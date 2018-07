Raikkonen, resignado: "Hay que seguir trabajando y mejorando"

Los problemas jugaron una mala pasada a un Kimi Raikkonen que acabó en la duodécima posición la carrera del Gran Premio de Malasia. El finlandés jugó con desventaja desde el inicio, cuando tuvo que pasar por boxes para cambiar un neumático que sufrió un pinchazo.

Terminada la carrera, el piloto de Ferrari no sabía nada sobre lo que hacía sucedido. "No sé que pasó con el neumático. No noté nada. Sentí el pinchazo y con eso se acabó la carrera", expuso Raikkonen, que tuvo que rodar a contracorriente.

"Fue muy difícil de manejar. Con el Lotus hubo problemas y me dieron el golpe. Me pasaron otra vez", añadió el piloto finlandés. "Tuve un problema con el neumático trasero.

Las sensaciones de Raikkonen en la segunda carrera de la temporada no son nada positivas. "Empezamos bien el fin de semana pero no hemos acabado bien. No ha sido culpa nuestra, ha sido culpa del neumático. No hay mucho que tengamos que hacer, hay que seguir trabajando y mejorando", concluyó.