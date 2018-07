Gené: "Sepang es una prueba mucho más real del potencial de los coches"

Una vez superado el primer Gran Premio de la temporada con la carrera de Australia, la F1 desembarca en Malasia. Sepang será testigo de la segunda batalla entre los nuevos monoplazas y los nuevos motores que tanto que hablar están dando y Marc Gené tiene claro que este circuito sí es de los que dejan ver hasta dónde pueden llegar los coches.

El piloto de pruebas de Ferrari piensa que Kuala Lumpur tiene mucho que decir en el Mundial: "Es una prueba mucho más real del potencial en los coches. Australia tiene un asfalto abrasivo, pero está será una prueba más verídica. Pero a pesar de esto, Mercedes sigue siendo el equipo a batir. Habrá que ver la gestión de la temperatura, sabemos que algunos equipos tenían problemas. Malasia es un GP duro y la fiabilidad será clave.".

Lo que sí reconoció Marc es que esta vez el coche de la 'Scuderia' tiene algo que no tenía temporadas atrás: "El coche en curva rápida es muy competitivo, algo que no habíamos visto años atrás. El segundo sector nos viene bien, pero nos falta velocidad punta en las rectas. El primer sector es una mezcla de velocidad y de curvas lentas".

Gené sabe qué tienen que mejorar en las próximas carreras: "Tuvimos problemas, como vimos en la primera parte de la carrera, sobre todo con el sistema ERS. No teníamos la máxima potencia, y cuando te falla el ERS consumes más gasolina porque no tienes la parte eléctrica que te está ayudando. Nos falta velocidad punta en las rectas. Es díficil encontrar más potencia, la única manera de mejorarla es optimizar todos los componentes que te permiten estos F1 hoy en día. Pero no podemos rediseñar el motor, no está permitido".