El clima extremo de Sepang pone a prueba la fiabilidad de los monoplazas

Fernando Alonso llega al caluroso trazado del GP de Malasia con ganas de quitarse la espina del año pasado, cuando tuvo que abandonar tras perder el alerón delantero, y anotar la que sería allí su cuarta victoria.



El piloto asturiano no ha descansado desde el pasado gran premio y ha entrenado duro antes de viajar para Malasia. Ferrari sufrió más de la cuenta y Kimi Raikkonen insistió en que algo en su monoplaza no iba bien. Además, Fernando Alonso dejó claro claro cuál es el potencial hoy por hoy del Ferrari: "Es lo que hay", dijo el asturiano.



El resto de escuderías no anda mucho mejor; con los máximos favoritos fuera en las primeras vueltas de Albert Park, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel llegan a Malasia con ganas de olvidar el mal arranque.

Dos largas rectas y calor extremo

A otros equipos la mecánica les jugó una mala pasada aunque, sin duda, fue Daniel Ricciardo quien peor lo pasó. El australiano terminó descalificado tras quedar segundo en su debut con Red Bull.

Sin embargo, en el GP de Malasia todo puede cambiar. Sus dos largas rectas y el calor han demostrado que este gran premio no es apto para todos.