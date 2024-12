Cuca Gamarra: "En 2021 Pedro Sánchez tapó la corrupción con el cese de Ábalos"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señala que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene por delante un calvario judicial conociendo los señalamientos que tiene en los juzgados. Destaca que a Sánchez le molestan los jueces, las investigaciones periodísticas y la oposición. "Lo que tiene Sánchez es un problema con el Estado de Derecho", mantiene. Añade además que Sánchez "no está por encima de la ley, ni su Gobierno ni su partido ni su entorno más personal y le persigue el Código Penal".

Destaca Gamarra que "lo primero que tiene que hacer Sánchez es defender al poder judicial y no atacarlo". "Hablamos de investigaciones judiciales y hoy se verá a José Luis Ábalos desfilando por el Tribunal Supremo". Recuerda que el que fuera ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no acude como denunciante al tribunal, sino como investigado en su condición de aforado por pertenencia a organización criminal, cohecho y trafico de influencias. "Ábalos fue nombrado por Sánchez y si le hizo dimitir y le pidieron el carne del PSOE Sánchez debería haber tomado el mismo camino. En 2021 cuando Sánchez cesa a Ábalos como todopoderoso número 2 del PSOE sabía absolutamente todo y era consciente de la corrupción y lo tapó con el cese del señor Ábalos".

"Page ya ha dicho que no se fía de Pedro Sánchez"

Mantiene que desconfiar de Sánchez "no es ninguna novedad" y "uno de los varones del PSOE como Page ha dicho no fiarse". Insiste Gamarra en que "Sanchez no puede gobernar y tiene el calendario judicial que le mantiene atrapado y solo se ocupa de los problemas judiciales. Está atrapado en una minoría parlamentaria y solo tiene dos caminos: terminar con este via crucis o seguir cediendo a todos los chantajes que le sigan planteando los socios".

"El problema del 'sanchismo' es que solo se habla de cómo permanece Sánchez en la Moncloa cuando la política es ver cómo salen adelante iniciativas que repercutan en la mejora del día a día de los españoles".

"España necesita una política migratoria integral"

Cree la del PP que Europa tiene una cuestión migratoria pendiente. Mantiene que el problema en los menores migrantes es que "Sánchez es reo de quienes condicionan que siga siendo presidente del Gobierno".

Para resolver el problema de los menores propone un control de fronteras "que active los mecanismos que Europa pone a nuestro alcance para hacerlo". "Mientras Sánchez rechaza todo esto negocia sobre la ruptura de una política de Estado para entregársela a los independentistas en Cataluña. Si elige entre una política migratoria de Estado y ceder ante los independentistas fraccionando la política migratoria esta eligiendo lo segundo".

Apunta que el último acuerdo de la conferencia sectorial de la infancia conllevó la ruptura de 5 gobiernos autonómicos por parte de Vox porque cumplen con su obligación y llevan un acuerdo para que esos menores puedan salir de Canarias hacia el resto de comunidades autónomas. "El problema es más serio y hay que afrontar que se necesita una política migratoria y un control de fronteras", mantiene.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.