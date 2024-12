Rengin, destrozada por la deslealtad de Timur: “El amor no se esconde”

Rengin está muy enamorada de Timur y sueña con el día en que puedan estar juntos sin tener que ocultarse. Aunque la doctora confía en que ese momento llegará pronto, siempre hay algo que siembra dudas en su corazón.

Durante un viaje, Timur tuvo un gesto muy especial: le regaló a Rengin una pulsera de diamantes. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Bahar encontró el recibo de la pulsera en la ropa de su marido. Para encubrir la situación, Timur compró una pulsera idéntica y se la regaló.

A pesar de que Bahar sospecha que su marido podría estar siendo infiel, este gesto le hizo decidir confiar en él. Para evitar levantar sospechas, Timur le pidió a Rengin que se quitara la pulsera.

La ginecóloga, llena de dolor, ha intentado excusarse, echándole toda la culpa a Bahar: “Dejaste que ella la encontrara, ella me robó mis sueños y ahora mi pulsera".

Con un sentimiento de traición que no puede ocultar, Rengin se ha enfrentado a Timur: “Para ti yo no soy más que un secreto, un pecado que hay que esconder. El amor no se esconde”.

La doctora ha salido del despacho con palabras que han dejado a Timur completamente devastado: “Con la pulsera me hiciste sentir que era la única, que lo que teníamos era algo especial, pero has conseguido que sea el recuerdo de tu mentira. Enhorabuena”.