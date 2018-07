Alonso termina tercero en los Libres 1 de Japón ante un Rosberg líder

Entre rumores y rumores sobre si Alonso sigue o no vestido de rojo la próxima temporada, el GP de Japón ha comenzado bajo la mirada del tifón Phanfone. Los Libres 1 ya han dejado claro que Suzuka es una pista con claro color plateado al dominar los dos Mercedes sin problema alguno la p rimera toma de contacto en el asfalto nipón. En la pelea entre Rosberg y Hamilton, Nico ha sido mejor que su compañero con un crono de 1:35.461. Fernando ha terminado en tercer lugar.



Y es que en cuanto se pone el casco, el bicampeón se mantiene ajeno a todo el ruido que sobre él se lleva formando desde hace dos semanas y que se ha incrementado en la llegada a Japón. Que si Mercedes, que si Red Bull... que si McLaren. El futuro sigue siendo una incógnita, pero no así el presente, y de momento el asturiano sigue llevando al límite el F14 T. En los Libres 1 le ha metido más de un segundo a Kimi Raikkonen, que recordemos lleva su mismo monoplaza.



Eso sí, en manos de Alonso parece un coche y en las del finlandés parece otro totalmente diferente. Fernando ha sido en estos Libres la máyor amenaza de los Mercedes, superando a Williams y a unos Red Bull que se han mantenido escondidos en esta sesión. Eso sí, conviene recordar que Ferrari no suele llevar demasiado cargado de gasolina su monoplaza. Habrá que ver cómo va en igualdad de condiciones en una pista en la que el motor es vital.

Mercedes, fuerte desde el inicio

Se está viendo ya en el comienzo, pues ni media hora tardaron en liderar la tabla de tiempos de Suzuka. Rosberg y Hamilton siguen con su particular lucha para hacerse con el Mundial, y Nico ha dejado claro que no se va a rendir a pesar del golpe moral que supuso el pasado GP de Singapur. Lewis no ha podido con su compañero, y el alemán le ha superado por 0.151, suficiente para hacerse con una pole.



El británico incluso ha tenido algún que otro pequeño susto con su monoplaza, con una 'casi' escapada por las afueras de la pista japonesa. Pero para salida la que protagonizó Roberto Merhi en su segundo ensayo con Caterham esta temporada. El joven español, en su primera vez por el asfalto nipón, se quedó a más de un segundo de Ericsson pero pudo sufrir un grave accidente tras su trompo. Bottas le esquivó por muy poco.



En cuanto a Verstappen, en su debut en unos Libres de F1 con Toro Rosso, lo cierto es que todo fue bien hasta el final. El joven belga terminó en un buen lugar, en el puesto doce, y a poca distancia de Kvyat. Pero no pudo concluir los 90 minutos de la sesión debido a un problema en su motor a falta de pocos minutos para llegar al término de los entrenamientos.

El tifón no da señales... todavía

Así que los Libres 1 de Japón llegan a su fin. El sol sigue en lo alto del cielo en la pista oriental pero el tifón Phanfone sigue amenanzando con dejar caer una buena cantidad de lluvia el domingo. Aún queda para eso, y aún hay tiempo para ver el verdadero nivel de Red Bull y de Williams en una pista de claro dominio Mercedes.