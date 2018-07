Sutil: "Igual la carrera se debió parar un poco antes"

Adrian Sutil vio en primera persona el accidente de Jules Bianchi en el GP de Japón. El alemán se salió de pista con el Sauber y la grúa con la que colisionó el de Marussia se iba a llevar su monoplaza. A pesar de que es quien más cerca estuvo del suceso, prefiere no dar detalles sobre él.



Así lo explica el de Sauber: "Prefiero no dar detalles sobre lo que ha pasado. Vi todo, estaba allí de pie, pero prefiero no dar detalles. Todos mis pensamientos están con él.



Sutil lanza un 'dardo' a la organización de la carrera de Suzuka: "La grúa salió para sacar mi coche de la zona. si hay un accidente allí deberían sacar un safety car, pero supongo que es complicado tomar la decisión. Igual debíamos haber parado la carrera un poco antes".