Alonso: "Hay que pensar en la victoria y ser optimistas"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) aseguró que no se trata de "ninguna sorpresa" haber conseguido el quinto lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de España, que se celebra este domingo en Montmeló, y reconoció que no pueden competir "contra los Mercedes y los Red Bull".

"Hay que pensar en la victoria"

"Ninguna sorpresa, era lo esperado. Sabemos que no podemos competir contra los Mercedes y Red Bull, son más rápidos, pero los domingos normalmente recuperamos, tenemos buen ritmo de carrera y lo que buscamos es salir lo más altos posibles para aprovechar zonas limpias", indicó el ovetense.

"A ver si podemos recuperar posiciones en la salida, y en cuanto se degraden los neumáticos, sobre todo en Mercedes, a ver si aprovechamos nuestras oportunidades, que llegarán seguro", añadió el bicampeón del mundo, consciente de la importancia que tendrán los compuestos para esta cita.

Además, el piloto del 'Cavallino Rampante' aseguró que la motivación que tiene es "por correr en casa", aunque su actuación dependerá del "ritmo de carrera". "Todo apunta a que podamos ser competitivos. Necesitamos una salida limpia, conseguir la mejor posición y adelantar si podemos, y a ver si el coche que suele mejorar los domingos vale para luchar por el podio", sentenció.

"Hay que ser optimistas viendo nuestro ritmo"

Por ello, cree que debe "pensar en la victoria". "Hay que ser optimistas viendo ayer el ritmo en las tandas largas. Los domingos siempre tenemos opciones al final, siendo segundos en Australia o ganando en China. Si hacemos una buena salida, con vueltas limpias y una buena degradación, los dos primeros preocupan algo menos (Mercedes) y no estamos tan lejos de poder luchar por la carrera", manifestó.

"Nos tendríamos que deshacer de Vettel y Webber y no es imposible"

"Nos tendríamos que deshacer de Vettel y Webber y no es del todo imposible", aseguró el bicampeón del mundo. "Como esperaba, no había un plan establecido de qué hacer, pero sabíamos que Red Bull estaría fuerte, Lotus también, y que Mercedes se escondían bastante, después de hacer dos 'poles' no creíamos que estuvieran tan lejos", descubrió sobre la escudería alemana.

No obstante, reconoció que sería mejor salir de más arriba, de la segunda fila y no tercera, pero reiteró que tienen opciones de luchar por la victoria o el podio. "Intentaremos aprovechar nuestro ritmo, que suele ser igual o mejor que el de los contrincantes, y tendremos que tener la pista limpia. Estaremos juntos detrás de Mercedes, que harán un pequeño grupo, y habrá que estudiar todas las opciones para tener algunas vueltas limpias y aprovechar nuestro ritmo de carrera que parecía bueno ayer y la menor degradación de neumáticos para Ferrari", apostilló.

Lotus y Raikkonen, quienes más le preocupan

Por último cree que Lotus y Raikkonen es quien más le deben preocupar, así como quedar por delante de Vettel, actual líder y con 30 puntos más que él, para recortar distancias. "Seguramente Lotus es quien más preocupará para la carrera. Raikkonen siempre ha hecho carreras fantásticas con mayor ritmo. Cuidan los neumáticos también. Nos gustaría quedar delante de Vettel porque sería bueno recortarle puntos, los que sean, mejor que salir perdiendo. Si Mercedes gana la carrera es que han hecho un fin de semana fantástico, pero Rosberg después de la última 'pole' acabó noveno", recordó.