Alonso: "Hacer podio en casa con Red Bull y McLaren retrasados es fantástico"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha celebrado la segunda posición conseguida este domingo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, en el que ha quedado por detrás de Pastor Maldonado (Williams) y delante de Kimi Raikkonen (Lotus), y que le ha servido para poner el broche a un fin de semana "fantástico" en el que ha igualado a Vettel al frente del Mundial.

"Ha sido especial para mí, felicito a Pastor y a Venezuela por este gran éxito"

"Ha sido especial para mí, felicito a Pastor y a Venezuela por este gran éxito. Para nosotros ha sido un fin de semana muy bueno, con buena calificación y salida muy buena, pero en boxes Williams se llevó el gato al agua, nos adelantaron y no pudimos recuperar la posición. Hacer podio en casa, y con Red Bull y McLaren más atrás de lo normal, nos pone otra vez en el campeonato, empatados con Vettel. Ha sido un fin de semana fantástico", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que al final tuvo suerte de no ceder la segunda posición a Raikkonen, que acabó muy fuerte. "La victoria estuvo muy cerca porque estuvimos junto a Maldonado, pero en las últimas vueltas el coche tenía mucho desgaste en neumáticos, sin agarre, y se acercó Kimi que al final estuvo cerca y con una vuelta más creo que nos habría superado, así que tuvimos suerte al final", aseveró.



"El coche estuvo más competitivo, tuvimos a un Red Bull delante con bandera azul (doblado), fue muy raro. Viendo lo de Bahrein, nadie habría creído esto. Pero en la última curva es difícil seguir a nadie después de la 'chicane', y cuando pierdes la posición en el 'pit stop' tienes una desventaja al querer adelantar a alguien, y con la diferencia en el ritmo con los Williams fue imposible ganar", comentó sobre la carrera.



Alonso no lanza las campanas al vuelo

No obstante, no quiso lanzar las campanas al vuelo, ya que no ve fácil seguir luchando por otra victoria de momento. "Al ser segundos en calificación y en carrera es fácil decir que tenemos un mejor coche, pero es difícil. La consistencia va a ser muy importante, pero hemos tenido el comienzo más difícil de Mundial en estos últimos años y estamos arriba, tenemos que estar muy orgullosos de los puntos y posiciones, no tanto en cuanto a lo competitivos que hemos sido", destacó.

Y es que está "un poco sorprendido" por los 61 puntos que ha conseguido hasta el momento. "Estoy un poco sorprendido de los puntos que tenemos y de cómo pudimos resolver la carrera. Teníamos confianza en el coche, en las mejoras que traíamos a Barcelona, pero llegamos aquí con pocas esperanzas. Al final el resultado ha sido mejor de lo esperado. Siento que todavía no sabemos dónde estamos ni si podremos luchar por las próximas carreras. Ha sido un poco raro lo que se ha visto este fin de semana", concluyó.