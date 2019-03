Alonso asalta el Mundial en el retorno de Ferrari con un Maldonado histórico

Un Mundial de Fórmula 1 como este se merecía al mejor Ferrari. Y ya le tenemos aquí. Fernando Alonso ha realizado una carrera espectacular sobre la pista de Montmeló y sólo el increíble uso que Maldonado ha hecho de su Williams y el desgaste de los neumáticos le han privado de la victoria en el GP de España, bajo la atenta mirada de Kimi Raikkonen, que ha completado el podio de Barcelona.

El español ha dado un buen show a la afición desde el comienzo hasta el final de la carrera. Nada más apagarse el semáforo tenía claro que su objetivo era liderar la carrera. Y la lideró. Y eso que no fue fácil. Detrás tenía a los dos Lotus y delante a Maldonado, un Maldonado que en la salida estaba más preocupado de que Fernando no le pasara que de mantener su primera plaza. Una primera plaza que acabó perdiendo.

Quién nos iba a decir hace un mes que Alonso sería líder con un Williams como más inmediato perseguidor. El Ferrari daba lo máximo de sí en manos del asturiano, que tiraba para aumentar la diferencia de tiempo y empezar a cabalgar solo a lomos del bólido del 'cavalino rampante', pero Pastor no se amilanó y el Williams resistía.

La lucha era entre los dos, una lucha tanto en pista como en boxes, una lucha preciosa que Pic desdibujó. El de Marussia no entendió el significado de la bandera azul y entorpeció el doblaje de un Alonso que debía marcar un buen tiempo para reducir los daños colaterales de la batalla en las paradas con Maldonado.

Legendario Maldonado

Un Maldonado que fue mucho Maldonado en este Gran Premio. Ya lo venía avisando en los libres y en clasificación y en carrera ha demostrado que no era una broma. Que no sería una comparsa en la victoria de otro piloto. Que quería hacer historia por algo más que por ser el primer piloto venezolano en lograr una pole y conseguir su primera victoria en Fórmula 1 y la primera de Williams desde Brasil 2004.

Y así ha sido. Esta vez no le pudo la presión como le pasó en el GP de Australia, donde peleó con Alonso en las últimas vueltas y terminó fuera de la pista. Esta vez ha sabido administrar bien los tiempos, ha sabido administrar bien su ventaja y ha sabido mantener la calma cuando Fernando se le puso a menos de un segundo y empezó a usar a DRS. Ya dijo que había aprendido de lo sucedido en Albert Park, y lo cierto es que ha aprendido rápido.

Supo vivir con la presión y esperar al desgaste del neumático del Ferrari para vivir tranquilo en la primera plaza en las vueltas finales. Hasta a su novia se le escaparon unas lágrimas de alegria cuanto más cerca estaba la victoria de Maldonado. Una victoria sufrida, una victoria merecida. Una victoria justa para un piloto que lo ha dado todo en este Gran Premio desde los primeros libres hasta que ha cruzado la bandera a cuadros.

Menos tranquilo pasó Fernando dicha bandera. Y es que hacer 20 vueltas sobre Montmeló con el mismo juego de neumáticos pasa factura, y casi le pasa factura perdiendo la segunda posición en favor de un Raikkonen que volaba en la recta final de carrera quitando en cada vuelta más de un segundo tanto a Maldonado como el español.

Nuevo abandono para Schumacher

Pero al menos pasaron la línea de meta. No puede decir lo mismo Michael Schumacher. El alemán no está, y esta vez no puede escudarse en el coche, porque el Mercedes corre como bien ha demostrado Rosberg. Pero por más coche que haya sigue sin estar. El heptacampeón no vio el punto de frenada de una curva y se llevó por delante a Bruno Senna, provocando el abandono del brasileño aparte del suyo propio.

Tampoco fue el día de Sergio Pérez, con una caída de mecánico incluida en un pit stop previo a marcharse de la carrera, mientras que su compañero de equipo Kamui Kobayashi daba espectáculo en la pista siendo protagonista de varios adelantamientos. Como Hamilton, obligado a ir hacia arriba tras su sanción, que logró reducir al máximo posible el dañó de la sanción por su clasificación.

Mal día para HRT

A HRT le queda un sabor agridulce en este Gran Premio. Dirección de carrera permitió a Karthikeyan participar en esta prueba aunque no pasó el corte del 107 %, pero el indio no pudo cruzar la bandera a cuadros en Montmeló. Pedro de la Rosa sí que lo hizo y consiguió acabar en el puesto 19.