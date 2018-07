Las redes sociales ven a Vettel como un intruso en territorio Ferrari

La carrera del GP de Italia se presumía fácil para los Ferrari. Corrían en casa y en un circuito donde históricamente los de Maranello siempre iba bien, sin embargo, ni toda la fuerza de los tifossi italianos ni todos los mensajes de aliento que los aficionados españoles compartían en las redes sociales fueron suficientes para que Fernando Alonso pudiera quedar por delante de su máximo rival en su aspiración al título: Sebastian Vettel.



Antes de comenzar la carrera los ánimos estaban revueltos tras una clasificación de alto voltaje en la que Alonso quedaba quinto con un mal rollo aparente entre el asturiano y Ferrari después de que éste dijera por la radio que eran uno genios en tono irónico en la Q3.

En la web de Fórmula 1 de Antena 3 #FactorF comentaba: "Alonso ha dicho que no los llamo idiotas, que dijo 'genios' (geni) en sentido irónico. Lo de menos es la palabra que utilizó el hecho es que quedó claro su descontento con Ferrari". Massa se convertía en el blanco de las críticas después de error en la estrategia del rebufo con Fernando Alonso tal y como apuntaba @RSPIAC: "Nuevo error de Ferrari poniendo a Massa delante para dar rebufo a Alonso, en cuanto ve a Alonso detrás se lo cree y pasa de las órdenes".

Mientras algunos como Gonzalo Tellez se rendían a la calidad del poleman por excelencia de este Mundial: "Vetel es un pilotazo. Por mucho que me duela decirlo, no falla y ha mejorado mucho. Y para Ferrari, la historia no gana campeonatos...Forza Alonso!".

Durante la carrera los espectadores pedían que el coche de Vettel mostrara alguna debilidad que pudiera aprovechar Alonso para colocarse por delante. En Twitter @virgi28850 destacaba: "Sólo una opción, que Alonso siga dándolo todo y a Vettel le pase algo.Es hora de sacar el muñequito de budu!!! Estrategia Ferrari.

Tras una salida explosiva de Alonso en la que lograba pasar de su quinto puesto a ser segundo en pocas vueltas los internautas pedían que Alonso superara a Vettel y que pudiera eludir las embestidas de Webber por ganarle la posición:

@VictorGarcia_EC Los neumáticos de Alonso responderán mejor que los de Webber al final de la prueba; pero el RB9 parece romper moldes

@ramonriesco1 Esto me vuelve a recordar a mi niñez en el canodromo, viendo una liebre y detras muchos galgos que nunca llegan.

@pbarbosa9 Alonso confirma mis teorías.Los campeonatos se ganan con presupuesto y mejores ingenieros!Otro mensaje a Ferrari y su gestión!

@MigueDuran10 Red bull a su ritmo imparable,en un mundo distinto al resto,como si ponen a Antonio Lobato de piloto,todo el mérito es del coche

Cuando la diferencia de tiempos entre Vettel y Alonso se hacía irremediablemente lejana algunos valoraban la hazaña del asturiano capaz de sacarle el máximo partido a su monoplaza mientras otros ya pensaban en la próxima temporada:

@ElenaJoven: Has hecho todo lo que has podido amigo, siempre dando lo máximo! Carrerón para ti una vez más @alo_oficial

@JCanarioTF: Que Ferrari vaya preparando el coche del próximo año que esto es imposible...a intentar ganar alguna carrera y poco mas...