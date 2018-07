Las redes recuperan la fe en el F138 después de una remontada incontestable

"Para una vez que el coche de Fernando Alonso tiene ritmo hace una de las peores clasificaciones del año", ése era el principal mensaje con el que los aficionados afrontaban en las redes el inicio del GP de Bélgica. Los espectadores destacaban en las redes sociales que habían visto al F138 con más consistencia que en otras clasificaciones, sin embargo la novena posición que conseguía Fernando frustraba las expectativas de muchos.



En la web #Hecttor_56 comentaba: "Justo cuando Alonso parece estar más cómodo en clasi aparece la lluvia traicionera. Hay más ritmo pero hay que saber gestionarlo". Para @nitytete "lo de Ferrari ya se ha vuelto una cuestión de fe. Algo se tiene que hacer mal para que siempre les toque a ellos la cruz", destacaba. Entre los que no sabían si sería mejor pedir llluvia o sol estaba @Ginkite que ironizaba con la meteorología que favorece al Ferrari: "A ver si nieva hoy en Spa, igual el Ferrari con cadenas va mejor".



La pole de Hamilton y sus buenos datos en este circuito hacían que para muchos fuera el hombre favorito de esta carrera. @VicentGim98M comentaba en Twitter: "Creo que hoy Hamilton se puede confirmar como candidato al titulo de 2013, con baja de ALO". Sobre la pole que se le escapó de las mano en el último momento a Paul di Resta #Annita_S2 destacaba: "Me he quedado con ganas de ver a Di Resta en la pole, él ya lo estaba celebrando. Grandes gestas desde equipos pequeños valen el doble".

Mientras, para #KonGanasdeF1 el protagonista de la clasifiación era otro: "Con el ojo puesto en Van der Garde desde que empezó la temporada.Ayer,otra muestra de que ahí hay piloto".

Durante la carrera, los adelantamientos de Alonso han multiplicado la frecuencia de comentarios en redes:

@guille_caji: Carreron de Fernando Alonso!! Impresionante lo q está haciendo este piloto, histórico!!.

@franherrera95: El mejor piloto de la parrilla es ALO. A ver cuantos pilotos salen novenos y en veinte vueltas se ponen segundos.



El bajo rendimiento de Felipe Massa, el abandono de Kimi Raikkonnen después de un fallo en los frenos y el ritmo incontestable de Sebatian Vettel en una cómoda primera plaza han generado amplios hilos de comentarios en las redes.



@MdelMar1986: Gran salida de Alonso, pero Vettel está volviendo a hacer una de las carreras que a él le gustan y eso no puede ser.

@david_gomez94: Demasiado bonita era la lucha entre 5 coches para que acabara bien. Tendrían que sacar el Safety Car.



La sensación general de los seguidores de la F1 tras la carrera ha sido que ha mejorado el ritmo del Ferrari tal y como apuntaba @nebelis7gih en Twitter: "Y si algo me alegra de la carrera de hoy especialmente, es que volvemos a tener coche y ritmo, así que caña!".