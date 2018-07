Los internautas creen que estallará la guerra en la pista entre Hamilton y Rosberg

Muchos se sumaban a las palabras de Fernando Alonso en las que sostenía que estaba hambriento de victorias y que su objetivo era el de ganar un tercer Mundial. En Facebook Ayrton Quiroga Barranco comentaba: "El máximo sueño es que Alonso gane un tercer Mundial . Igualar los tres títulos de Senna y hacerlo con Ferrari. No vamos a parar hasta conseguirlo".

Aunque Kimi Raikkonen suele estar muy respaldado en las redes algunas voces acusaban su bajo rendimiento junto a Fernando. En Facebook Salva Aranega destacaba: "Alonso ha ganado a Kimi en todas las carreras. Campeón de rebote, estás haciendo pasar por bueno a Massa". Si se cosechaban críticas para Kimi lo mismo ocurría con Vettel: "Jose Luna Exposito: "Está muy bien la cura de humildad que le está dando Ricciardo a Vettel. Lo tenía un poco subidito".



Pero el gran debate ha girado en torno a dos hombres: Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Para Lydia Ibáñez "Hamilton de siempre no es compañero y no hace equipo, es muy incómodo trabajar con él". En la web de F1 de Antena 3 #roquenublo69 aconsejaba a su compañero: "Muy bien Rosberg en Mónaco. Pero intenta no ser igual que tu compatriota Schumacher que luego te tachan a ti también de tramposo de por vida".

Después de la habitual tertulia de los L1 la gran pregunta era quién se impondría sobre quién. Para la mayoría aunque Hamilton es más talentoso al volante Rosberg cuenta con más fuerza mental. @A_Gonzalez95 destacaba en Twitter: "Estoy con Jacobo en el tema de Rosberg,es menos talentoso que Hamilton.Rosberg digamos que conduce con cabeza y Hamilton lo hace con emociones". Según Lupe Sánchez: "Hamilton no tiene aplomo ni madurez para afrontar la victoria. No todos han nacido para campeones #cuestiondecaracter".

El paralelismo entre la situación que viven los pilotos de Mercedes y la que vivieron Hamilton y Alonso en 2007 no se ha hecho esperar en redes: "@cabjumojer: La diferencia con 2007 es que ahora es Hamilton el que no juega en casa, el alemán es Niko".



Aunque Hamilton ha aclarado tanto en su cuenta de Twitter como en más de una comparecencia pública que Rosberg y él han enterrado el hacha de guerra la mayoría parece no haber creído al británico. Ante la Pregunta Web '¿Crees que la paz que han firmado Rosberg y Hamilton se mantendrá en la pistas?' tan sólo un 11% han respondido positivamente frente a un 89% que no cree que el buen entendimiento se mantenga durante mucho tiempo en el equipo.



Además, los espectadores han aprovechado el contacto directo con el equipo de Antonio Lobato para preguntarles por la protección de la telemetría entre compañeros, el acierto de Kimi Raikonnen fichando por Ferrari y cómo aprovechan su tiempo libre los pilotos entre carrera y carrera.