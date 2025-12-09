¡La navidad llega a La ruleta de la suerte!

La Navidad ha llegado a La ruleta de la suerte. Todo el plató está completamente decorado con adornos de navidad y el público ha venido con prendas típicas de estas fechas. Incluso el panel de la canción ya tiene que ver con Navidad, en este caso el tema es de Luis Miguel.

Además, los concursantes ya tienen las tradicionales cajas de regalos navideñas. Al escuchar la canción oculta, Jorge Fernández no ha podido evitar sorprenderse: “¡Qué ansias somos! ¿Qué pondremos el día 25?”

Entre el público se han visto numerosos gorros de Papá Noel, y más de uno hemos imaginado lo bien que le quedaría uno también a Jorge… ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!