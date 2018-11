El FIB celebra veinte años de música a la orilla del mar

Después de dejar atrás los problemas económicos y las incertidumbres el Festival Internacional de Benicàssim estrena director, Melvin Benn, y ha preparado un cartel estelar con el que celebrar su veinte aniversario.

Lo mejor de la música actual británica

El FIB propone como cabezas de cartel a algunos de los artistas de mayor éxito en la actualidad en Gran Bretaña. El jueves en el escenario Maravillas sonarán Ellie Goulding y Tinie Tempah, dos de los artistas número uno de los últimos años.

El viernes será el turno del talento de Jake Bugg, presentando su disco 'Shangri-La' y el megaconcierto de Kasabian. Los de Leicester acaban de alcanzar el número uno con su último disco de estudio '48:13' y tras arrasar como cabezas de cartel en Glastonbury desembarcan en Benicàssim con la misión de poner en pie a todo el festival.

El sábado será el día de Lily Allen, presentando su disco 'Sheezus' también número uno este año en el Reino Unido, y del regreso de The Libertines. El mítico grupo de brit pop que lideraban a principios de siglo XXI Pete Doherty y Carl Barat se han vuelto a juntar para una gira festivalera en la que están haciendo un extenso repaso a lo mejor de su carrera. Es sin duda para muchos el concierto más esperado del festival pero todo depende de la actitud del grupo que es igual de famoso por sus excesos que por su música.

El festival cerrará su edición número veinte el domingo con los conciertos de M.I.A. y la gran sensación escocesa, Paolo Nutini. El cantante de soul y rock llega a Benicàssim para presentar las canciones de su disco número uno 'Caustic Love' que le ha convertido en una de las mayores estrellas del presente musical británico.

Los clásicos de los noventa

Fiel al estilo que le ha convertido en el mejor festival de España y uno de los mejores de Europa el FIB vuelve a combinar en su cartel los mejores grupos actuales con nombres clásicos. Este año podremos disfrutar en Benicàssim de nombres de la talla de James, Paul Weller, Travis, The Charlatans o Manic Street Preachers.

Benicassim da la bienvenida a los 'fibers' desde el principio de la semana

Desde el principio de la semana miles de personas han empezado a llegar a Benicàssim. Este año el Festival Internacional de Benicàssim daba la bienvenida ha esta primera oleada de'fibers' con la inauguración del 'Rock This town', una serie de directos a cargo de diez bandas que daban inicio a las actividades de bienvenida del certamen recuperadas en esta vigésima edición tras haber sido eliminadas por la crisis.

El escenario de la Torre de Sant Vicent acogió el martes las actuaciones de las bandas Monte Fuji y A-Phonics, que se cerrará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales. La cita musical que continuó el miércoles hasta en cuatro escenarios diferentes del municipio turístico y con la presencia de Homeless, Gatomidi, No soy Gente, The Last Band, Nacho Silvestre, Trepàt, Debigote y Arcana Has Soul.