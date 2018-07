The Prodigy y Noel Gallagher traen ritmos de los noventa a los escenarios del FIB

La década de los noventa ha marcado hoy las actuaciones de The Prodigy y Noel Gallagher's High Flying Birds en la segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim en las que el público ha echado la vista atrás para recordar los éxitos que ya sonaron en otra época en el mismo recinto de festivales.

Tras la arrolladora actuación de Florence + The Machine de la primera jornada y entre el plato más esperado del evento, que llega este sábado con Blur, la jornada del viernes quedaba algo tibia en cuanto a nombres destacados. Sin embargo Noel Gallagher ha mantenido la chispa encendida del britpop que se retomará el domingo con la banda de Damon Albarn, eterna rival de Oasis, la antigua formación de los hermanos Gallagher.

Con su nueva banda los High Flying Birds, Gallagher ha desgranado los temas de su álbum homónimo con solvencia, pero es cuando ha sonado el primer tema de Oasis, cuando el público ha reaccionado. Seguidamente ha interpretado 'Champagne Supernova' uno de esos temas magistrales que recoge el álbum de Oasis 'What's The Story Morning Glory' de 1995 que ha conseguido que el público cantara al unísono. También para finalizar la actuación, y para la satisfacción de los miles de asistentes que se concentraban en el escenario Las Palmas, el de Manchester ha echado mano del mismo álbum para tocar 'Don't Look Back In Anger'

Antes de Gallagher, el cantautor londinense Jamie T ha saltado de un género musical a otro sin perder la coherencia y con gran soltura. The Prodigy han salido al escenario con 20 minutos de retraso y para compensar han enlazado buena parte de sus grandes éxitos, la mayoría cosechados en los 90, los cuales han dado paso a temas de su último trabajo 'The Day Is My Enemy'.

Para desatascarse un poco del frenesí de The Prodigy la mejor opción ha sido acudir hasta el escenario Red Bull Tour Bus Fibclub para escuchar a los valencianos Polock. Pese al enclave, que ha cambiado el escenario propiamente dicho de años anteriores por un pequeño escenario encima de un autobús, los valencianos ofrecen siempre una dosis de pop sintético y optimista.

Otros de los que merecen mención son los británicos Palma Violets, que en el escenario Fiberfib.com Radio 3 han desplegado su garaje rock con influencias psicodélicas y su aire gamberro y despreocupado. El South Beach, espacio de Bearded Kitten que cuenta con una recreación de una playa de Miami y una cabina de pinchadiscos, ha tenido hoy un buen aforo con Pablo Radiola, que también ha vuelto la vista a los 90 en su sesión y Dj Cop.

La noche continuó con sonidos electrónicos que se prolongaron casi hasta las 7.00 horas con Brodinski, Carlos Bru, Evan Baggs, Ley DJ o con sesiones plagadas de rock'n'roll, punk y surf como las que acostumbra Diego RJ.