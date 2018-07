Podemos propone que los gobiernos autonómicos puedan convocar consultas sobre el encaje territorial del país

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado en Segovia, en declaraciones a los periodistas, que su partido "es la única fuerza política que puede garantizar a nivel estatal la unidad de España desde el respeto a la diversidad y de la comprensión y el reconocimiento de una realidad plurinacional".

Haciendo un alto en una reunión donde su partido prepara la próxima campaña electoral en una granja escuela, ubicada en el antiguo campamento de milicias universitarias de Robledo, Iglesias ha insistido en no participar en un frente antisecesionista contra Cataluña. Preguntado si estaría dispuesto a dialogar sobre un posible documento conjunto entre diferentes fuerzas políticas, Iglesias ha subrayado que "hablar siempre, ayer lo demostramos; hablé con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no estábamos de acuerdo en nada, es bueno que rectificara".

"En democracia se trata de hablar con quien no está de acuerdo, reconociéndonos como su adversario principal pero sabiendo que en este país no se puede hacer política sin hablar con Podemos, aunque no estemos de acuerdo".

A juicio del dirigente de Podemos, "el inmovilismo no ayuda y, si un partido ha contribuido a que se rompa España, es el PP, recogiendo firmas contra el Estatuto y presionando al Tribunal Constitucional. Ha sido una fábrica de independentistas".

Se ha mostrado apenado porque, en su opinión, "se haya formado esa coalición de tres partidos liderada por el PP que sigue apostando por lo que nos ha llevado al desastre, que es el inmovilismo y que recuerda a lo peor de la transición, al búnker". "Estamos dispuestos a hablar con el búnker, pero apostamos por el futuro, el diálogo y la fuerza de nuestro país desde la diversidad", ha matizado Iglesias.

Podemos ha convertido la granja escuela en "cuartel general de la creatividad para esta campaña, que es muy especial, donde se volcarán, discutirán y concretarán iniciativas de los próximos 50 días", según su líder.

El primer acuerdo es que Podemos comenzará su campaña electoral, el próximo 4 de diciembre, en la ciudad de Cádiz, "referencia histórica de la soberanía, la democracia y el constitucionalismo", ha explicado Iglesias. Por eso, ha añadido, "en un momento históricamente tan importante queremos reivindicar lo mejor de esa tradición liberal, palabra española que aportó Cádiz en defensa de soberanía democracia y el constitucionalismo".

Iglesias ha considerado fundamental en este momento el espíritu de la transición "en el que los pueblos tenían la palabra y las diferencias y la diversidad se convirtieron en la principal garantía de la fuerza y la unidad de España".

"Cuando algunos quieren encerrarse en búnkeres y practican el inmovilismo, reivindicamos el mejor espíritu de la transición y del constitucionalismo español para entender que la unidad de España se fundamenta en la diversidad en la plurinacionalidad en el protagonismo de los pueblos", ha subrayado Iglesias.

A partir del día 20 de diciembre, a juicio del dirigente de Podemos, "no solo se forma un nuevo Parlamento y un nuevo Gobierno, sino que comienza una etapa nueva en este país que se tiene que asentar sobre un nuevo acuerdo expresado constitucionalmente".

De ahí que Podemos, en boca de su secretario general, plantea "cinco garantías constitucionales: democracia, que implica una reforma del sistema electoral, más proporcional, y una reforma de la Justicia que asegure su independencia".

Se vota el borrador de propuestas para definir el programa definitivo del 20-D

La dirección nacional de Podemos somete a votación el borrador de medidas que el Consejo Ciudadanos Estatal ha propuesto.

En este borrador se recoge que se reconozca “el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país”, así como que se abra “un amplio debate ciudadanos sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate sobre el cambio constitucional” y se evalúen y debatan “las experiencias de Reino Unido o de Canadá”.

Además de estas medida, la dirección de Podemos también propone que se lleve a cabo el "reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España" y defiende la "apertura de un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los problemas de estructuración territorial del Estado", tal y como ya defendió este viernes el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa.