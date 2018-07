Sánchez-Camacho: "Si Mas no tiene cuentas en Suiza, que lo explique"

La líder del PP en Cataluña ha incidido en que Mas debe dar explicaciones sobre su presunta implicación en el caso de corrupción: "No sé si quieren el Estado propio para que haya impunidad y no se investigue. Mas ha pasado de ser el mesías a querer ser el mártir para evadir su responsabilidad y dar explicaciones".

En una entrevista en Espejo Público, Sánchez Camacho señaló que en el debate entre los siete candidatos no se preguntó por este caso de corrupción porque se debatió sobre "las prioridades para salir de la crisis".

No obstante, dejó claro que el PP pedirá que en el Parlament se abra una investigación: "No queremos que Mas lo utilice para hacerse la víctima y decir que las acusaciones van contra Cataluña y no permitiremos que utilice a los catalanes para tapar su responsabilidad en los posibles casos de corrupción"

"Mas ha convocado las elecciones para no tener que depender de nadie en el Parlament", dijo

Del mismo modo se ha pronunciado la secretaria general del PP en una entrevista en Onda Cero. María Dolores de Cospedal dijo en Herrera en la onda que no sabe si incidirá en la campaña electoral las informaciones sobre las supuestas cuentas en Suiza de Pujol y Mas, pero que el candidato de CiU debe al menos dar explicaciones.

"CiU tiene su sede embargada por el 'caso Palau' y llevamos mucho tiempo sabiendo que podían haberse llevado dinero y conocemos las posiblecomisiones del señor Millet. Ahora hemos conocido más información", dijo Sánchez-Camacho.

La candidata del PP también valoró los sondeos electorales que no dan la mayoría absoluta a CiU y que auguran una subida del PP, según la prensa madrileña, o un estancamiento, en el caso de la catalana. "Los catalanes deben pensar muy bien que lo sensato es evitar una mayoría absoluta de CiU, que ha convocado las elecciones para no tener que depender de nadie en el Parlament", explicó la líder popular, que añadió que la propuesta de Mas "lleva a un camino sin salida que deja a Cataluña fuera de la UE, sin el euro y sin futuro".

Sobre la venta de los productos catalanes en España, Sánchez-Camacho dijo: "CiU engaña y da información a medias sobre una Cataluña independiente. Cataluña tiene una balanza comercial negativa y se salva porque España nos compra, el 60% de los productos se venden en el mercado español. Eso CiU lo oculta yno se puede ganar el voto con mentiras".