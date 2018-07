Mas pide a PP y PSC que presenten alternativas a su plan

Los diferentes modelos de Estado que defienden los partidos catalanes y la idoneidad de convocar una consulta soberanista en Cataluña han marcado el único debate electoral con los siete candidatos catalanes con representación parlamentaria.

Los candidatos a presidir la Generalitat Artur Mas (CiU), Pere Navarro (PSC), Alicia Sánchez-Camacho, Joan Herrera (ICV-EUiA), Oriol Junqueras (ERC), Albert Rivera (Ciutadans) y Alfons López Tena (Solidaritat) se han ubicado en el plato de televisión de derecha a izquierda, después de ser recibidos en la entrada de la cadena con pancartas de protestas de los trabajadores de TV3 bajo el eslogan "No a la externalización".

El debate se ha dividido en dos partes de algo más de una hora, la primera dedicada a las relaciones entre Cataluña y el resto de España y, la segunda, a la crisis, lo que ha recibido algún comentario crítico, como el de Herrera, sobre que es "el primer debate electoral que no empieza haciendo balance de la gestión".

Pero el debate soberanista ha centrado hasta ahora la campaña y, por ende, también el debate de candidatos, en el que sí se ha soslayado los asuntos vinculados a casos de presunta corrupción en Convergència.

Después de revelar que pactó con ERC, ICV y Democracia Catalana apurar la negociación del pacto fiscal con el Gobierno hasta verano de 2013, Mas ha instado a populares y socialistas, como los dos grandes partidos en el Congreso, a pactar una "solución alternativa" a la propuesta soberanista que defienden los nacionalistas.

"Necesitamos que ustedes, los dos grandes partidos en España, hagan una propuesta atractiva. Si tienen alguna alternativa, páctenla y nos ofrecen una solución. Porque de momento alternativas no hay ninguna", ha señalado.

El socialista Pere Navarro ha ofrecido a Mas defender juntos ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un pacto federal: "Me ha parecido que proponía un pacto federal antes, si nos ponemos de acuerdo me comprometo a ir con usted a ver a Rajoy y proponerle un pacto federal".

Asimismo, Navarro ha subrayado que el PSC está a favor de "una consulta como la que celebrará Escocia" pero ha dicho no estar seguro de que "CiU y PP estén dotados para negociar, pactar y acordar como en Escocia, ya que despacharon el pacto fiscal en dos horas".

La 'popular' Sánchez-Camacho, que ha cuestionado el liderazgo de Navarro, ha reprochado al PSC su ambigüedad en el debate soberanista que vive Cataluña porque, según ha afirmado "no es ni carne ni pescado" al no dejar claro, a su juicio, si está a favor o no de un referéndum soberanista.

La líder del PPC, que ha recordado su rechazo a una consulta soberanista, ha recriminado a Mas que "engañe" a los catalanes porque los tratados de la UE demuestran que Cataluña quedaría fuera de Unión si se independizase.

La mayoría de la oposición catalana ha reprochado Mas que defienda que ha convocado las elecciones para consultar al pueblo sobre el derecho a decidir, y han coincidido en que la razón principal del adelanto electoral es el "fracaso" de su gestión, un asunto en el que el más incisivo ha sido Hererra, que ha llegado a acusar a Mas de "luchar contra los pobres y no contra la pobreza".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha culpado al Estado del "principal problema que tiene Cataluña ahora, que es la falta de ingresos porque se lleva 16.000 millones de euros", pero también ha criticado los recortes del Govern de CiU, el euro por receta y la supresión del impuesto de Sucesiones.

Los candidatos de las principales formaciones políticas catalanes en las elecciones del 25N no han abordado sin embargo el tema de la corrupción, a pesar de que ha centrado la campaña los últimos días. Sólo el candidato de Ciutadants, Albert Rivera, se ha referido a este asunto invitando a Mas a que se pronunciara sobre el caso Palau y las supuestas cuentas en el extranjero, pero el candidato de CiU a la reelección no ha respondido.

El debate de esta noche a siete ha tenido de todo, cuerpos a cuerpos Mas-Navarro, Mas-Sánchez-Camacho, Navarro-Sánchez-Camacho, y discusiones, muy frecuentes, entre los líderes de las formaciones más pequeñas, siendo López Tena el que más ha osado interrumpir al resto de oradores. Según ha informado el moderador, el periodista Carles Pellicer, el debate de TV3 ha sido "trendig topic mundial"