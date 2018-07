Bildu asegura que sus buenos resultados implican la "retirada definitiva de ETA"

Pello Urizar, portavoz de Bildu, considera que los resultados electorales de su coalición implican "la retirada definitiva de ETA".



En declaraciones a Radio Euskadi, Urizar ha destacado este lunes que la formación soberanista "ha llegado para estar" en los comicios, pero sabiendo que, con el apoyo que tenemos, "ha llegado también para gestionar".



"Bildu no va a ser una apuesta por el no, sino para construir", ha asegurado. Respecto a la posibilidad de que se establezcan pactos postelectorales que dejen a su formación fuera de las instituciones, Urizar ha reconocido que "posibilidades hay todas", ya que "lo que desde el principio sabíamos es que Bildu iba a reordenar el panorama político y eso generaba nerviosismo".



No obstante, el líder abertzale ha señalado que "nuestra apuesta es de largo recorrido, aunque tenemos claro que la sociedad vasca no entendería que un apoyo de este tipo se viera frenado por pactos de otras fuerzas".



"Todos somos conscientes de que el pacto PP-PSE en el Gobierno y Parlamento vasco no es lo que mayor simpatía y apoyo está recibiendo por la ciudadanía vasca, y entendemos que, si a ese pacto se suma el PNV para activar un veto contra Bildu, muchos de sus votantes no lo entenderían", ha manifestado.



Por último, y en referencia a los buenos resultados de su formación (323.000 votos, segunda fuerza más votada en el País Vasco, quinta en toda España...), Urizar, ha reconocido que, a lo largo de la campaña, "ya habíamos vislumbrado el apoyo popular y sabíamos que había esta necesidad de cambio, pero no como para suponer que iba a darse esta cantidad".