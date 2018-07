Sánchez: "Votar al PSOE es decir no a la resignación y sí al empleo estable"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que votar a su partido en las elecciones municipales y autonómicas supone "decir no a la resignación y sí a crear empleo estable" y de calidad, además de hacerle "el favor al PP para que se regenere en la oposición".

Sánchez ha intervenido en un mitin celebrado en el Auditorio de Zaragoza ante más de 1.500 personas, junto al candidato a la presidencia de Aragón, Javier Lambán, y a la alcaldía de Zaragoza, Carlos Pérez.

"Votar al PSOE es un voto que dice no a la resignación y es un voto que dice sí al empleo estable y no a los contratos por hora; que dice sí a la defensa del Estado del bienestar y no a su desmantelamiento; que dice sí a perseguir el fraude fiscal y no amnistiarlo como ha hecho Rajoy para que se beneficien gente como Bárcenas y Rato" ha sostenido el líder socialista.

Sánchez ha animado a los electores a "hacerle un favor" a Rajoy y "votar al PSOE para que se regenere el PP en la oposición".

A su juicio, "solo por la amnistía fiscal" aprobada en 2012, el PP y el jefe del Gobierno "merecen perder" las elecciones 24 de mayo.

El secretario general ha subrayado que el próximo domingo, España y regiones como Aragón están llamadas "a cambiar el destino en favor de un destino honesto, limpio y justo y una recuperación económica justa que tiene que llegar a la inmensa mayoría de los trabajadores".