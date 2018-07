Sánchez: "La regeneración del PP consiste en esconder a Rajoy y sacar a pasear a Aznar"

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha estado en Cartagena para respaltar la candidatura de Ana Belén Castejón, candidata a la alcaldía de Cartagena, la de Rafael González Tovar, candidato a presidir la Comunidad Autónoma, y ha asegurado que los murcianos "no quieren al PP": "Detrás del cambio al que tanto alude su candidato se esconde el hecho de que sois los mismos que habéis gobernado durante tantos años. Ni cambiando os van a querer los murcianos".



El secretario de los socialistas, además, está seguro de un triunfo de la izquierda en las elecciones: "El futuro no está escrito, pero Rajoy sabe que va a perder las próximas elecciones poraque ha engañado a toda España. Tiene problemas de corrupción y ha gobernado de espaldas a la mayoría. La regeneración del PP consiste en esconder a Rajoy, amigo de Bárcenas, y sacar a pasear a Aznar, amigo de Rato y de Blesa".



Sánchez se muestra convencido de un cambio en Murcia: "La gente tiene que esperar 122 días de media para que sean atendidos en un hospital y los dependientes esperan una media de 200 días para recibir su prestación. Me parecen datos increíbles. Murcia se merece un cambio y se lo vamos a dar. El 24 de mayo llegará el cambio a la Región de Murcia de mano de los socialistas".



El líder del PSOE ha criticado además la creación de empleo de la que habla Rajoy: "Una madre me contó que su hija tenía una carrera y un máster, y que estaba trabajando en una tienda en la que el mes pasado, por una jornada de trece horas, le pagaron 65 euros. Rajoy dirá que eso es crear empleo, pero a mí me parece una explotación".