Rajoy avisa a Ciudadanos: "No tengo miedo a nadie"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no teme la competencia que pueda suponer para su formación la candidatura de Ciudadanos, dado que "nunca" ha tenido miedo a la democracia y la gente les ha "dado su confianza". "A mí no me da miedo nadie", ha sentenciado.



"Lo importante es lo que diga la gente. La democracia es un sistema en el que los ciudadanos votan lo que quieren y hacen bien en votar lo que creen que es mejor para su país", ha señalado Rajoy, en declaraciones a los medios en una parada en su paseo por la localidad pontevedresa de Marín.

Preguntado por si teme la influencia de Ciudadanos de cara a los próximos comicios, ha confiado en que la gente reaccionará "bien" con el Partido Popular y ha asegurado que está "animado" en la presente campaña, aunque reconoce que "han sido tiempos duros".

"A mí no me da miedo nadie. Miedo a la democracia yo no se lo he tenido nunca. He perdido algunas elecciones, otras las he ganado y la gente nos ha dado su confianza", ha destacado.

Rajoy ha resaltado, asimismo, la importancia de que todas las instituciones sigan trabajando por la recuperación económica y la generación de empleo y ha insistido en su optimismo ante la próxima cita electoral