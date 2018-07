Rivera: "Lo primero que haría si fuera presidente sería convocar a los expresidentes"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado en Espejo Público que "lo primero que haría si fuera presidente sería convocar a los ex presidentes" porque considera que son parte de la herencia del país. Por ello, le gustaría que trabajaran "para España, no para grandes multinacionales" y "estuvieran al servicio del país".

Entiende que el mejor modelo es el de Estados Unidos, que los ex presidentes no son "ni jarrones chinos ni personas que están en un lobby". Esto le llevaría a querer contar con la "experiencia, errores y aciertos" de todos ellos, incluso de José María Aznar "después de las palabras" que ha escuchado de él.

A juicio de Rivera, "también sería bueno dejar claro que si trabajas para España y cobras una pensión vitalicia por ser ex presidente renuncias a otras cosas". Por otro lado, "si no trabajas para España y trabajas para otra empresa, no habría que cobrar la pensión vitalicia". Así, propone "regular el estuts de los ex presidentes".

Pactos

En cuanto a los pactos posteriores a las elecciones, el líder de Ciudadanos indica que no se le han "quitado las ganas de nada" porque "hay que trabajar para los españoles" y "mejorar este país". Así que, en su opinión, "uno no puede caer en el 'y tú más' porque eso es lo que nos ha traído hasta aquí y los que no piensan como nosotros también son nuestros compatriotas".

Por último, ha subrayado que en su formación están preparados para "la exigencia de cambio profundo" y "para el diálogo".