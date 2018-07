Pacto político en Murcia contra la ley electoral sin PP ni Ciudadanos

El PSOE-PSRM, Ganar la Región, UPyD y Podemos han firmado este sábado un documento, el llamado 'Acuerdo del Moneo', por el que se comprometen a cambiar la Ley Electoral Regional, a no pactar con partidos que incluyan imputados entre sus representantes y a Regular la Acción Legislativa Popular. Entre esas formaciones debería haber estado también Ciudadanos que en el día de ayer se desmarcaba del pacto. Sin embargo, el partido ha estado durante la firma del documento para explicar que apoya verbalmente el pacto y que si se invita formalmente al resto de formaciones no tendrá inconveniente en rubricarlo.

Patricio Hernández, como representante del Foro Ciudadano, que ha sido el que ha propiciado este gran acuerdo, ha señalado que la firma de este sábado "es un acto político que corresponde a un tiempo nuevo tras una etapa de gobierno monocolor". Y es que, según ha señalado, "en Murcia no ha habido ni siquiera bipartidismo", sin embargo augura que "las mayorías van a dejar paso a una expresión más plural de lo que los ciudadanos quieren".

Así, como acto de ese nuevo tiempo, el Foro Ciudadano ha convocado a algunas de las fuerzas políticas "que tienen más posibilidades de recibir el apoyo de los ciudadanos", con las que han trabajado en el texto que hoy se ha firmado. "Es un acto claro y no hay más que lo firmado en el papel", ha indicado, por eso ha añadido, en relación a las críticas del PP sobre que se trata de un "pacto oculto" o que "se están repartiendo sillones", que con esas afirmaciones "consideran a los ciudadanos menores de edad, pero no hay más pacto que el firmado, con independencia de la políticas de los partidos que gobernarán".

"No es un error no haber invitado al PP, porque hacía muy difícil que pudiera sentarse en esta mesa, ya que no se podían sentar partidos con imuptados", ha subrayado, al tiempo que apuntaba que "una vez fijada la agenda, estamos encantados de que pudieran formalizar el acuerdo con el PP". Al hilo, Hernández ha insistido en que "no es un pacto cerrado, sino que está abierto a otras fuerzas políticas que quieran adherirse, e incluso al PP, porque creemos que el pacto recoge el sentimiento general de los ciudadanos, que son muy críticos y que quieren cambios profundos en la vida política".

Unos cambios que afectarían a la Ley Electoral, "porque produce una distorsión de la voluntad ciudadana y distribuye el voto de manera artificial en 5 circunscripciones", por ello ha explicado que lo que se persigue es "homologarnos con las demás comunidades uniprovinciales, con una circunscripción única". Otro de los puntos importantes es el acuerdo de no pactar con formaciones que tengan imputados en sus cargos públicos.

"Otros partidos tienen imputados en la cabecera de las listas, en cargos políticos e incluso en cargos de representación del Gobierno regional", ha señalado Hernández en relación al PP. El tercero de los acuerdos afecta a la Regulación de la Acción Legislativa Popular, "porque la democracia no puede acabar en los partidos, se necesitan vías directas para la participación política directa de los ciudadanos". Así, el candidato del PSRM a la presidencia de la Comunidad, Rafael González Tovar, ha subrayado que coincide en todos los punto del documento y que "empieza un tiempo nuevo, con el final del absolutismo".

"Es un acuerdo incluyente, con la vocación que estén en él todos los partidos políticos, y es una búsqueda de la dignidad perdida, porque tenemos que dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos, y es responsabilidad de las fuerzas políticas hacer esa limpieza". Asimismo, ha indicado que le gustaría que hubiera "más candidatos y más partidos en el documento, porque el debate inclusivo o exclusivo es un debate interesado", pero sobre el PP ha añadido que para estar en él "tiene que hacer los deberes, porque es un acuerdo en contra de la corrupción".

Por su parte, el candidato de Ganar la Región, José Antonio Pujante, ha hablado de "acuerdo histórico" y ha explicado que el PP no está "porque en el propio parlamento autonómico, cuando se presentaron propuestas sobre imputados, la rechazó sistemáticamente". "Confiemos que este 'Acuerdo del Moneo' sea una nueva etapa de esperanza para la Región", remarca. En términos parecidos se ha manifestado el candidato de UPyD, César Nebot, que ha hablado de "hacer historia" en la Región de Murcia.

Además, ha criticado el "victimismo del PP" y le ha invitado a "dejar de ver fantasmas" y sumarse finalmente a este acuerdo. Igualmente, ha indicado que los acuerdos alcanzados en este pacto "forman parte del 'ADN' de Unión, Progeso y Democracia y es consecuencia directa de que hoy estemos aquí". En cuarto lugar ha intervenido el candidato de Podemos, Oscar Urralburu, que ha indicado que este acuerdo significa que "las demandas del 15M se empiezan a poner en la mesa". Unas medidas que desde Podemos "venimos reivindicando, democracia directa y real, separación de poderes, mecanismos de participación directa y que los cargos públicos puedan ser revocados sin esperar a las elecciones". Así, ha insistido que "vamos a ganar las elecciones para empedorar a todos los ciudadanos con la reforma de la ley electoral".