Echenique: "Entre Monedero y Errejón había debate pero no fricción"

Pablo Echenique, candidato de Podemos a la presidencia de Aragón, ha valorado la decisión del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, de abandonar el partido. Asegura que nadie sabía que Juan Carlos estaba pensando en dimitir y que éste no lo había comentado más allá de su círculo de amigos.



Sobre los motivos que han empujado a Monedero a tomar esta decisisón no le consta que hubiera fricción con Íñigo Errejón. "Había debate pero no fricción", matiza Errejón.Cree que se están poniendo encima de la mesa distintas interpretaciones sobre la decisión de Monedero que no están sustentadas en datos. "Hace pocas semanas el capítulo era que Pablo se llevaba muy mal con íñigo y eso ahora ha desaparecido, la vida interna de Podemos despierta mucha curiosidad".

Cree que hay un millón de almas en Podemos, no sólo dos, pero en lo fundamental hay una: la que tiene el propósito de acabar con la corrupción. "Queremos rescatar a ese 30% de personas que está al borde de la pobreza y cambiar el modelo productivo español para no seguir viviendo de burbujas y especulación", sostiene el de Podemos.



Este martes Podemos estrena programa político. Un proyecto en el que Juan Carlos Monedero ha estado trabajando hasta antes de su dimisión. Destaca que les ha costado tiempo elaborar el programa "porque lo importante hay que hacerlo con cuidado" y han tenido que coordinar 14 comunidades autónomas.



No ha percibido ningun viraje en Podemos, solo que han concretado más las líneas políticas que traían de partida. Líneas que ahora plasman en un programa detallado "que responda a las necesidades de la gente".

Echenique tiene claro los compromisos de su partido para propiciar un cambio en Aragón: la lucha frontal contra la corrupción, cambiar las políticas económicas que han derivado en la crisis y poner en marcha un programa de rescate ciudadano "para que la gente deje de pasarlo mal".